– Det er rart å være tilbake igjen, sier tidligere SAS-pilot Anders Eckermann Eikeland. I dag jobber han i det nyopprettede flyselskapet Norse Atlantic Airways.

Eikeland hadde jobbet for SAS siden 2016. Han er en av de over 500 SAS-pilotene som ble satt på bakken under pandemien.

Den gang fikk han beskjed om at han skulle på jobben tilbake når flytrafikken returnerte til normalen, men om SAS ringer i dag, ville han ikke tatt jobben tilbake.

– Takk, men nei takk.

STREIK: Gardermoen 4. juli. 30.000 reisende vil rammes daglig av streiken, ifølge SAS.

Stigespillet

Det er til sammen rundt 900 piloter, fra Norge, Sverige og Danmark, som er tatt ut i streik.

I Norge har Norsk Flygerforbund levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har levert for 148.

Kjernen i konflikten mellom arbeidsgiver SAS og pilotene er opprettelsen av to datterselskaper. De ble opprettet samtidig som 560 piloter mistet jobben.

Av pilotene i hovedselskapet som mistet jobben under pandemien, har om lag 100 fått den tilbake. Det har ikke de andre, til tross for at de ifølge fagforeningen hadde en avtale om gjenansettelse

Ifølge SAS-pilotene gjør pilotene i de nyopprettede selskapene den samme jobben som de som ble oppsagt.

Eikeland kaller det SAS driver med for et stigespill.

– Når du jobber i et selskap i mange år, for å så få beskjed om at de ikke trenger deg. Du må søke på nytt igjen, begynne på nytt med helt nye vilkår. Hvis dette gjentar seg nok ganger så er det jo et stigespill, sier Eikeland.

Han mener det er åpenbart at man burde fått tilbud om å få den gamle jobben tilbake.

– Men SAS-pilotene må og gi sin del for at SAS skal kunne fortsette å fly?

– Ja, det er helt riktig. Det har jeg skjønt at de også har gjort. Pilotene har tilbudt konkurransedyktige vilkår tilbake.

BIDRA: Direktør i SAS Norge Kjetil Håbjørg mener alle må bidra for å finne en løsning på konflikten. Foto: SAS

Nødvendig omstilling

SAS på sin side sier det er nødvendig å omstille selskapet. Forretningsreisende blir det færre av og dermed sier SAS de må bygge opp et nytt selskap for fritidsmarkedet, kalt SAS Connect.

– De nye selskapene skal gjenspeile det nye markedet. Det er viktig å ha med seg at lønn og arbeidsvilkår defineres av markedet, det må både arbeidstaker og arbeidsgiver finne seg i, sier direktør i SAS Norge Kjetil Håbjørg.

Han sier det er viktig for SAS å skape en lønnsom og bærekraftig fremtid. SAS må ha avtaler som er tilpasset et nytt marked, slik at investorer vil investere i selskapet, ifølge Håbjørg.

– Ledelsen må og bidra med kutt, og det gjelder hele selskapet. Jeg er opptatt av at alle skal bidra, sier direktøren.

Han sier SAS leter med lys og lykt etter måter å komme fremover på.

– Alle er veldig presset i denne konflikten.

SAS-pilotene gjorde i går et unntak fra streiken for å hente strandede charterturister i utlandet. Unntaket gjelder der det ikke er andre muligheter for å komme seg hjem.