Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet: – Ukultur i oljedepartementet

– Det er en del saker der jeg mener å kunne påvise ukultur i departementet og manglende informasjon til Stortinget og politiske beslutningstakere, sa Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet (OD), under høringen i Stortinget om åpningen av Barentshavet sørøst i dag.

Wiborg mener Stortinget burde få mye mer utfyllende informasjon, særlig om mulighetene for tap ved åpningen av nye områder, og hevder informasjon siles bort i oljebyråkratiet.

Wiborg mener imidlertid ikke denne informasjonen ville endret dette utfallet da Stortinget åpnet Barentshavet sørøst for oljeleting i 2013, som er bakgrunnen for høringen i dag.

– Jeg mener nei. Det ville gitt en klar anbefaling om å begynne å se på mulighetene, sa han.

– At åpningen av et område kan medføre tap for staten, der vi tar så mye av regningen, men også så mye av gevinsten dersom man finner noe, er opplagt.

Stortinget fikk ikke se utregninger

Høringen kommer etter at NRK fortalte at oljedepartementet visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregningen for Stortinget.

Området ble åpnet mens Ola Borten Moe (Sp) var olje- og energiminister. I forkant av åpningen hadde direktoratet gjort en såkalt nåverdivurdering av ressursene i området i samarbeid med Olje- og energidepartementet, som Stortinget aldri fikk se.

Stortingets kontrollkomite ønsker nå svar på om de burde ha fått disse beregningene, og hvorfor de ikke fikk se den.

Tidligere oljedirektør Bente Nyland understreket i høringen at de nye beregningene aldri var bestilt som del av grunnlaget for å vurdere åpning av Barentshavet sørøst.

– Analysen var tenkt å kunne inngå i ODs ressursrapport for 2013. Dette er en rapport OD utgir regelmessig og som omfatter hele nrosk sokke. Verdivurderingen var ikke en bestilling fra OED i konsekvensutredningen (av Barentshavet sørøst, journ.anm.), men OED var kjent med arbeidet, sa hun.

Fra: Henriksen Benvenutta <Benvenutta.Henriksen@npd.no> Til: charles@geoknowledge.com; Per Audun Hole (per@geoknowledge.com) <per@geoknowledge.com> Kopi: Blystad Per <Per.Blystad@npd.no>; Sørenes Terje <Terje.Sorenes@npd.no> Sendt: torsdag 16. mai 2013 15:32 Emne: London GeoX Userforum (...) Vi har hatt en telefonsamtale med Olje- og Energidepartementet om Leteressursrapporten som er under utarbeidelse. Under møtet kom det klart frem at departementet ikke ønsker at verdivurderingen av BHSØ og JM skal være et tema i rapporten. (...) Denne e-posten er fra daværende seniorøkonom Benvenutta Henriksen i direktoratet som jobbet med ressursrapporten i 2013. Barentshavet sørøst (BHSØ), Jan Mayen (JM)

Tidligere har det kommet fra at Olje- og energidepartementet sa ifra til direktoratet om at de ikke ønsket å ha nåverdivurderingen med i ressursrapporten.

Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) deltar på høringen senere i dag. Han har hele tiden sagt at han mener Stortinget fikk all relevant informasjon i saken da Barentshavet sørøst ble åpnet for leting. Han har sagt at han aldri så utregningene, som han omtaler som et internt notat i Oljedirektoratet.

Hva er nåverdi? Ekspandér faktaboks Nåverdi brukes til å beskrive hva fremtidige inntekter og utgifter er verdt i dag.

Penger i dag er normalt verdt mer enn penger i fremtiden.

Derfor vil man foretrekke å få inntektene så raskt som mulig, og utgiftene så sent som mulig.

Men oljeprosjekter får typisk utgiftene først og inntektene mange år senere.

En analyse av nåverdi brukes for å se om inntektene i fremtiden er verdt utgiftene i dag.

Hvor mye en fremtidig inntekt er verdt i dag, avhenger av hvilken rente som legges til grunn i nåverdiberegningen.

Mener det koster å varsle

Rolf Wiborg beskrev det han mener er en ukultur i Olje- og energidepartementet hvor det er vanskelig å varsle.

På spørsmål fra saksordfører Terje Breivik (V) om hvorvidt andre i OD var enig i at Stortinget ikke får all informasjon de trenger, svarte han:

– Det er korrekt. Jeg hadde mye støtte mens jeg enda var aktiv, og også etterpå. Men vi ser jo dessverre at kostnadene ved å være varsler og å ta opp konfliktstoff, den er veldig høy, og har også vært i OD. Det går vel igjen som en melding tilbake at det var bra du hadde råd til å gjøre det du gjorde Rolf, men vi kan ikke.

Eva Kristin Hansen (Ap) spurte Wiborg om oljedepartementet aktivt styrte de faglige prosessene i OD.

– Svaret er et klart ja. Det er jo noe av det som førte til konflikt og etter hvert aktive handlinger fra departementet. Men i min tid da jeg var direktør og også bare seniorrådgiver, så fant jeg meg ikke i det. Så departementet fortsatte å blande seg inn, så ble det til åpne varslinger hvis det var nødvendig for at Stortinget skulle få den informasjonen de ville ha.

– Møtte oljeveggen

Åslaug Haga (Sp), som var olje- og energiminister fra september 2007 til juni 2008, understreket i høringen at hun har stor respekt for det norske embetsverket. Men hun fortalte at det var utfordrende å komme inn som en statsråd som ville fokusere mer på fornybar energi.

– På min tid var det klart at OED hadde ekstrem kompetanse på olje gass, og tynn kompetanse på fornybar energi, og ikke minst ny fornybar. Det var i praksis et oljedepartement.

Haga pekte også på det hun kalte en akse mellom embetsverket i statsministerens kontor, olje- og energidepartementet og finansdepartementet, hvor den dominerende holdningen var at olje og gass skulle prioriteres.

– Å gå fra det til å si at det var ond vilje, informasjon ble tilbakeholdt og så videre, det er veldig vanskelig å si. Men det var ikke et miljø som la til rett for at det skulle inn noen nytekning. Det var frustrerende. Du følte liksom at du møtte oljeveggen på dette.