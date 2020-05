– Jeg har aldri vært borte i noe liknende. Jeg kan i det hele tatt ikke komme på at jeg har hatt ansvar for en sak hvor det har vært en sånn type aktiv villedning. Alt folk forsøker å lyve og bortforklare, det er en ting, men hvis man faktisk har konstruert et bilde som ikke finnes, så har jeg aldri hørt maken, sier Rohde til NRK.

Hun har tidligere ledet avsnittet for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, men har kun fulgt Hagen-saken fra sidelinjen.

Tirsdag kom beskjeden om at Tom Hagen, ektemannen til forsvunne Anne-Elisabeth Hagen, er siktet for drapet på sin kone.

Samtidig uttalte politiet at saken bar preg av en planlagt villedning.

Søksmål

I januar skrev TV 2 at merutgiftene i Hagen-saken, da inne i sin 14 måned, var oppe i 15 millioner kroner.

– Hvis det faktisk er sånn at vi i halvannet år har et politi som har brukt vesentlige penger på å etterforske noe som ikke funnet sted, for å skjule en annen forbrytelse? Da ville det vært interessant å tenke seg at staten kunne gå til søksmål mot den eller de som etter hvert blir domfelt, sier Rohde, som selv er jurist.

SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth Hagen og ektemannen Tom Hagen. Foto: Privat/Scanpix

Den tidligere lederen i Oslo-politiet, nå forfatter og foredragsholder, har fulgt saken tett. Både med politi- og jurist-øyne.

– Dette har jeg jo sittet og tenkt hjemme, ut fra vanlige erstatningsrettslige prinsipper som handler om skyld eller uaktsomhet om et økonomisk tap og om årsakssammenheng.

– Tanken bør spinne

Rohde beskriver Hagen-saken som en høyst uvanlig, og vedgår at et eventuelt søksmål i bakkant, er i samme kategori.

– I denne saken dukket den tanken opp. Om det faktisk er anledning til det, vet jeg ikke. Det burde kanskje vært det, og om staten er villig er noe helt annet. Men det er enorme summer som norsk politi har brukt på denne saken, og hvis de da har blitt villedet, så synes jeg at tanken bør spinne bitte litt.

LEDER: Hanne Kristin Rohde var i syv år leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Samtidig er Rohde klar på at hun ikke tror politiet har blitt lurt i Hagen-saken.

– Jeg hviler meg på det som kommer fra politiet på Romerike. Jeg har veldig stor tillit til at de har tenkt bredt fra dag én, og de har nok stått i et veldig tøft dilemma de første dagene etter forsvinningen, sier Rohde og fortsetter:

– Hvor de har måttet tenke at det er i løpet av de 72 timene i en stor sak vi kan legge hele grunnlaget for oppklaringen. Samtidig som Anne Elisabeth Hagens liv og helse alltid må veie tyngst. Så de kan jo ha sittet og sett på og kjent på at spor rant ut.