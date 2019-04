Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger er død

Fjellanger ble født i Bergen, men vokste opp på Stokmarknes i Vesterålen. Hun var leder i Unge Venstre mellom 1986 og 1988 og generalsekretær i Nei til EF fra 1990 til 1995.

Guro Fjellanger ble miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering, og det var hun som undertegnet Kyoto-avtalen på vegne av Norge i 1999. Året etter gikk regjeringen av som følge av gasskraftsaken.

Engasjerte seg for asylsøkere

Fjellanger var styreleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) i ett år fra 1996. Mellom 2002 og 2004 var Fjellanger daglig leder i Senter mot etnisk diskriminering, og fra 2007 til 2015 var hun valgt inn i Oslo bystyre for Venstre.

Fjellanger ble født med ryggmargsbrokk. Hun måtte derfor gå med krykker og bruke rullestol deler av livet. Tirsdag ble hun hyllet av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Du var et forbilde for mange og viste at funksjonshemninger ikke behøver å stå i veien for en meningsfull og spennende karriere, skriver organisasjonen på Twitter.

Kulturminister Trine Skei Grande stiller seg bak Twitter-meldingen.

– Hun var et sterkt menneske som brøt mange barrierer ved å være den første til å inneha et så viktig politisk verv med sin funksjonsnedsettelse, sier hun i en pressemelding.

– En av de viktigste i Venstres historie

Skei Grande sier hun mottar beskjeden om Fjellangers bortgang med stor sorg.

Hun er klar på hva den tidligere miljøministeren har betydd for Venstre, og for norsk klimapolitikk.

– Guro er en av de viktigste politikerne i Venstres historie. Hun brøytet vei i klimapolitikken og som miljøminister var hun med på å forhandle Kyoto-avtalen fram til signering, sier hun.

Hyllles for klimaengasjementet

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hyller Fjellanger, både for arbeidet som miljøvernminister, og for hvordan hun var som person.

– Trist melding å få at Guro Fjellanger er død. Altfor tidlig. Hun var en god og energisk miljøvernminister. Husker spesielt nært samarbeid i gasskraftsaken. Alltid godt humør og smittende latter, sitt handikap til tross. Hvil i fred, skrev Bondevik på Twitter kort tid etter at nyheten om Fjellangers bortgang ble kjent.

Også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som fikk miljøvernministerposten i Bondeviks andre regjering, framhever Fjellangers tidlige og sterke engasjement for klimasaken.

– Vondt å høre om Guro Fjellangers tidlige bortgang. En politiker som gikk foran, og som så klimautfordringens alvor tidlig, skriver han på Twitter.

– Kommer til å huske latteren hennes

Fylkestingsrepresentant for Venstre, Arne Ivar Mikalsen, fra Stokmarknes vokste opp i samme nabolag som Fjellanger.

– Hun er vel en av dem jeg har kjent lengst her i livet. Vi brukte å se på barne-TV i lag på 70-tallet og har holdt kontakten hele vårt voksne liv.

Han sier han kommer til å huske latteren og engasjementet hennes.

– Hun hadde en høy og hjertelig latter, men kunne også være skarp når det var nødvendig. Det var en god kombinasjon.

Mikalsen sier Fjellanger aldri lot funksjonsnedsettelsen holde henne tilbake.

– Hun var svært engasjert og raus. Hun jobbet hardt for det hun trodde på. Vi kommer til å minnes henne med stor respekt.