Tidligere jurymedlemmer: – Intens dialog

– Det er veldig høytidelig når lagdommer har lest belæringen og ber om at juryen skal trekke seg tilbake. Alle reiser seg, og juryen går en etter en inn på juryrommet. Da tenkte jeg at nå er det sannhetens øyeblikk, sier Tore Wollum.

Han har sittet i flere juryer. Den mest kjente av dem var i Orderud-saken.

Juryen som skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til grov narkotikaforbrytelse og korrupsjon har sittet sammen i sal 250 i Oslo tingrett i snart fem måneder.

Det tror Wollum er en fordel, ettersom de har blitt kjent med hverandre og diskutert underveis.

– Det er ikke mye krangling. Men det kan komme til at situasjonen spisser seg, at noen er veldig overbevist om en ting, mens andre er overbevist om noe annet. Den dialogen kan bli ganske intens. Men vi er ti voksne mennesker, og alle har en intensjon og et ønske om å være rettferdige, sier han.

Det er juryens leder som skal sørge for at alle regler og formaliteter blir fulgt, og at alle kommer til orde. Er juryen i tvil om juridiske spørsmål, må de ta skriftlig kontakt med lagdommeren gjennom en rettsbetjent.

Juryens rådslagning foregår bak denne døra i Borgarting lagmannsrett. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Kan ha prøveavstemning

For at juryen skal svare ja på spørsmålene om hvorvidt Jensen er skyldig, må sju av ti jurymedlemmer stemme ja. Wollum forteller at man gjerne har en prøveavstemning først for å finne ut om noe må diskuteres nærmere.

– Det er en lang prosess før man kommer dit. Man må bli enige om at alle er klare til å gå til avstemning. Man har hatt så mange runder, så mange diskusjoner om alle bevisene som ligger i saken. Man har prøvd det mot andre, spurt og gravd, sier Wollum.

Juryformannen er den siste som avgir stemme.

Både lagdommer Kristel Heyerdahl og John Christian Elden har fortalt juryen at de ikke må ta noen avgjørelser basert på magefølelse. Wollum mener det avhenger av hvor godt man har jobbet med saken i retten.

– I Orderud-saken noterte jeg veldig mye, 846 sider med A4-ark. Jeg skrev ned det jeg syntes var viktig som hvert vitne kom med, alle bevisene som ble fremlagt, samtidig som jeg observerte for å vurdere troverdighet. Går en sak over lang tid, jobber du så mye med problemstillingene at det er ikke noe problem om det blir «uavgjort» i avstemningen. Det aksepterer man.

– Slitsomt psykisk

Siv Aakre Slettebø (53) var jurymedlem i Nokas-saken. Den saken varte i fire måneder. Juryen var samlet i to døgn før de kom med avgjørelsen.

– Det var slitsomt psykisk, for det var et stort materiale å gå gjennom. Så jeg ble sliten. Men det var også veldig interessant. Og jeg føler jeg ble godt tatt vare på. Jeg følte meg aldri utrygg, sier Slettebø til NRK.

Siv Aakre Slettebø (53) var jurymedlem i Nokas-saken. Foto: Privat

Mens jurymedlemmene i Jensen-saken kan dra hjem på kvelden, var alle jurymedlemmene i Nokas-saken innlosjert på hotell.

– Alle hadde med seg notater, og jeg føler alle i juryen ble hørt.

– Hadde du en mening om skyld før dere trådte sammen etter rettsbelæringen?

– Ja, det vil jeg si. Jeg hadde et godt inntrykk av hva jeg ville lande på. Jeg skiftet ikke mening de dagene, og jeg opplevde ikke at noen prøvde å få andre til å skifte mening heller, sier hun.

Slettebø var meddommer i fem år, men Nokas-saken var den eneste hun var med på i lagmannsretten.