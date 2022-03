Tidligere fjernsynsdirektør Tor Strand er død

Tor Strand ble ansatt i NRK i 1960, og hadde en lang og innholdsrik karriere.

Tor Strand viser rundt i den sovjetiske hovedstad, da han var Moskva-korrespondent. Foto: Videograbbet / NRK

Han var korrespondent i Moskva fra 1968 til 1971.

Tor Strand i arbeid som korrespondent i New York i 1972. Foto: NTB / NTB

Han gikk deretter rett videre til fire år som korrespondent i New York.

I perioden 1983 til1987 var han korrespondent i London.

Han var programdirektør i Fjernsynet fra 1987 til 1990, og fjernsynsdirektør fra 1991 til 1994.

Avtroppende programdirektør for NRK fjernsynet, Otto Nes, fotografert sammen med sin etterfølger, Tor Strand i 1987. Foto: Aage Storløkken / VG

Stolt over faren

Tor Strand er far til journalist Tormod Strand, som jobber i NRK Nyheter, og journalist og kommentator Morten Strand, som jobber i Dagbladet.

Tormod Strand Foto: Anne Liv Ekroll

– Det har vært litt spesielt å jobbe i samme bransje, og i samme institusjon. Faglig er jeg veldig stolt over det han har gjort. Der har han vært et forbilde, sier Tormod Strand.

– Han var profesjonell som journalist og redaktør, og huskes selvfølgelig best for sine år som korrespondent i Moskva, New York og London. Og jeg tror som en god og hjelpsom kollega for de som møtte ham i felt og på jobb, sier Morten Strand.

Morten Strand Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

Også Tormod påpeker at faren gjorde en viktig jobb for NRK i sine korrespondentstillinger.

– Faglig sett har han satt spor etter seg.

Brødrene Morten og Tormod har altså begge fulgt i sin fars fotspor, og blitt journalister.

– For meg var det ikke tilfeldig. Han har vært et forbilde for meg som reisende journalist og utenriksreporter, sier Morten Strand.

Samfunnsengasjert

Tor Strand kom fra Drøbak. Senere bosatte han seg i Asker.

Sønnene forteller at faren var samfunnsengasjert til det siste.

Tor Strand ved Bluchers anker i Drøbak i 2020, i sammenheng med et intervju med Mediasenteret om krigsminner. Foto: Pål Mørk

Han var fortsatt opptatt av politikk, historie, litteratur og musikk. Den tidligere journalisten skrev også i senere år innlegg i ulike medier.

– Han var klar til det siste. Med evne til å le av også tvilsomme vitser. Og til å diskutere verdens sørgelige befatning, sier Morten Strand.

Tor Strand etterlater seg en kone, fem sønner og flere barnebarn.