Det kommer fram i et vedtak fra Karantenenemnda , datert 17. april. Ifølge vedtaket startet Sivertsen i jobben som forretningsutvikler i selskapet etter påske.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke skal ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske AS.», skriver nemnda.

De begrunner vedtaket om at Sivertsen ikke ilegges karantene med at han kun var fiskeriminister i litt over en måned.

Sen med å varsle

De peker imidlertid på at Sivertsen ikke varslet nemnda senest tre uker før overgang til ny stilling, slik karanteneloven krever. De vil likevel ikke komme med noen reaksjon mot Sivertsen.

«Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er ilagt karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens informasjonsplikt.», skriver Karantenenemnda.

Geir Inge Sivertsen var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre da han 24. januar ble utnevnt til fiskeriminister. 28. februar trakk han seg, etter at han fikk kraftig kritikk i forbindelse med at han mottok ordfører-etterlønn i samme periode som han var statssekretær

Anniken Hauglie får seks måneder karantene

Anniken Hauglie var arbeids- og sosialminister (H) fra 16. desember 2015 til 24. januar 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I slutten av mars ble det kjent at Anniken Hauglie hadde fått jobb som administrerende direktør i Norsk olje og gass, etter at hun gikk av som arbeids- og sosialminister i slutten av januar.

I begynnelsen av april bestemte Karantenenemnda at Hauglie ilegges en karantene på seks måneder fra hun gikk av som statsråd. Det betyr at hun ikke kan starte i jobben i Norsk olje og gass, eller ha kontakt med dem, før 24. juli.

Karantenenemnda har samtidig bestemt at Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som var samfunnssikkerhetsminister for Frp fram til partiet gikk ut av regjeringen, ilegges saksforbud i sin nye jobb som spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Et saksforbud er et forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder.

– Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for innenfor samfunnssikkerhet, herunder cybersikkerhet og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, skriver Karantenenemnda.

Saksforbudet varer i ett år fra Tybring-Gjedde gikk av som statsråd 24. januar.