Tidligere etterretningssjef: Spionsiktet kan jobbe for Russland eller Kina

Fredag kveld ble en 25 år gammel malaysisk statsborger pågrepet av PST, siktet for å ha drevet ulovlig signaletterretning mot statshemmeligheter – ved hjelp av tekniske installasjoner. Retten besluttet søndag å fengsle ham i fire uker.

Han erkjenner ikke straffskyld, og hans advokat Aase Karine Sigmond sier til NRK mandag at det ikke vil bli foretatt avhør av mannen i løpet av dagen. Til NTB sier advokaten at hun ikke tror klienten vil bli avhørt i det hele tatt denne uken.

Det er uklart hvem mannen skal ha drevet etterretning på vegne av. PST understreker at det ikke er mistanke om at Malaysia står bak.

De mener han neppe har operert alene.

Ola Kaldager, tidligere sjef for den hemmelige norske etterretningsgruppa E14, tror Russland og Kina er landene som er mest interessert i hva som foregår i regjeringskvartalet.

– De vil se hva slags holdninger Norge har til Ukraina-krigen, og hva som diskuteres internt når det gjelder deployering av Nato-styrker på norsk jord til enhver tid, sier Kaldager til NRK.

– Europa er i forandring geopolitisk, og for russerne vil det derfor være veldig viktig å finne ut hva som er Norges ståsted framover. Det tror jeg de er meget interessert i, sier han.

Også i trusselvurderingen for 2023 peker PST på at Ukraina-krigen har fundamentalt endret relasjonen mellom Russland og vestlige land, inkludert Norge. Og at dette påvirker trusselen fra russiske etterretningstjenester i Norge.

NRK har forsøkt å kontakte Russlands og Kinas ambassader for kommentarer, men har ikke fått svar.

– Russerne er interessert i Norges generelle holdning til hvor lang utholdenhet Norge har til å støtte Ukraina med penger og materiell, sier Ola Kaldager, tidligere leder av etterretningsgruppen E 14. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Etterretning i hele Europa

Kaldager sier tilfellet i Norge ikke er unikt og at det foregår en stor etterretningsoperasjon i hele Europa.

– Akkurat nå foregår det betydelig etterretningsvirksomhet i Europa, mellom hovedaktørene Russland og Nato-landene. Det foregår en svær etterretningsoperasjon fra begge sider, sier Kaldager.

Han sier at siden det har strammet seg til i forbindelse med ukrainakrigen, vil behovet for etterretning være større fra begge sider.

– Da er man kanskje villig til å gå over grensene til å tvinge folk til å fremskaffe denne informasjonen.

Tror ikke 25-åringen er alene

I helgen tok politiet beslag i en rekke databærende enheter og elektroniske gjenstander som knyttes til 25-åringen, som PST nå skal undersøke.

– Det tyder på at det ikke er en enslig student. Han har vel fått vist hvordan han slår utstyret av og på, og noen andre sitter i andre enden og tar imot informasjonen, sier Kaldager.

Han tror at mannen kanskje er spydspissen i et system.

– Hvis man ikke er dyktig nok, og ikke greier å lese at man kanskje er under overvåkning, vil jeg tro at PST har underrettet Statsministerens kontor.

Kaldager sier at opplæring av etterretningsfolk også handler om at de får evnen til å se om det er ting som ikke stemmer rundt seg, til enhver tid.

– Han er en ung fyr som ikke vekker så mye oppmerksomhet i utgangspunktet. Hvis han ikke er trent og kan jobben sin, kan det fort gå galt. Man velger ikke den det lukter spion av, man prøver å finne folk som går under radaren. Han er en tilforlatelig, ung mann i leiebil, men så har han kanskje ikke fått den nødvendige treningen.

Vært i Norge i kort tid

Den siktede 25-åringen er student, men ikke ved et norsk lærersted. Han har vært i Norge i relativt kort tid, bekrefter PST til NRK.

– Jeg tror at en ung student neppe alene har de ressursene som skal til for å drive med det vi mener han har bedrevet, i hvert fall så langt, sier politiadvokat Thomas Fredrik Blom i PST til NRK.

Politiadvokaten vil ikke kommentere hvordan PST mener mannen har operert, eller hvilke mål han har hatt i Norge.

– Det er en bevisforspillelsesfare som både er reell og høyst overhengende som gjør at vi er knappe med hva vi går ut med nå, sier Blom.

Mannen har ifølge politiadvokaten ikke ønsket å forklare seg for PST.

Det skyldes ifølge forsvarer Aase Karin Sigmond at han var i dårlig form etter en «dramatisk» pågripelse.

– Pågripelsen, manglende innsyn i dokumentene, opphold på glattcelle og han var svært preget av å sitte hos politiet. Han var ikke forberedt på å gå inn i noe avhør heller, sier hun til NRK.

Ifølge forsvareren er det ikke planlagt noen avhør av mannen mandag.

– For tidlig å konkludere

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Trygve Heide

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole sier at signaletterretning betyr at 25-åringen kan ha hatt sensorer i bilen som har kunnet tappe digital kommunikasjon og kanskje også radiosamband.

– Hvordan kan han ha blitt avslørt?

– Det er aktivitet i området rundt regjeringenskvartalet, forsvarsledelse og Statsministerens kontor som har vært mistenksom, derfor har man gått til aksjon, sier Røseth.

Røseth tror at 25-åringen mest sannsynlig kan ha jobbet på oppdrag fra en statlig aktør.

– Gitt situasjonen har russerne økt risiko, det er nærliggende å tro det. Men det er for tidlig å konkludere. Det kan også være andre, sier han.