Tidligere E-sjef ber Sandberg vurdere sin egen stilling

Den tidligere sjefen for etterretningstjenesten har også tidligere vært kritisk til Sandbergs Iran-ferie.

I et intervju med NRK i forrige uke sa Grandhagen at han var overbevist om at Sandbergs mobiltelefon ble hacket da han i sommer ferierte i Iran, og kritiserte statsråden for å ha vært naiv og «utvist usedvanlig dårlig dømmekraft».

I dag går Kjell Grandhagen ett skritt lengre i sin kritikk og sier til Aftenposten at Sandberg nå bør vurdere sin egen stilling.

– Jeg syns han bør vurdere sin egen stilling, det er en mulighet han har. Tilliten utad er utvilsomt svekket, noe den også synes å være i eget parti, sier Grandhagen til avisen.

– Fortsatt ubesvarte spørsmål

FERIE: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes' ferie i Iran har vakt store reaksjoner den siste uka. Foto: Per Sandberg / privat

Overfor NRK bekrefter Grandhagen at han mener Sandberg nå bør gå i tenkeboksen.

– Jeg var tilbakeholden de første dagene. Men for hver dag som har gått, har det fremkommet ny informasjon som svekker Sandbergs egen fremstilling og sak, sier Grandhagen til NRK.

Han mener det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål rundt Sandbergs Iran-reise og hans forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes.

– Men jeg synes det som allerede har kommet fram har svekket ham politisk, og jeg synes han bør vurdere sin egen stilling før andre blir tvunget til å gjøre det.

– Høy og mørk

Grandhagen mener det er et tankekors at Sandberg ser ut til å ha fått en mildere behandling enn det en statstjenestemann ville fått.

– Det i seg selv peker i retning av at man burde fortsette å stille spørsmål om Sandbergs dømmekraft i denne saken. Dette dreier seg ikke bare om mobiltelefonen, men også om at han ikke varslet Statsministerens kontor på forhånd, at han åpenbart har valgt å overse de sikkerhetsbrifene han har fått ved tidligere anledninger.

– Og så tror jeg alle vil huske den meget høye og mørke Sandberg som møtte media da han kom tilbake til Norge, hvor han fullstendig bagatelliserte det som hadde skjedd. Så det er en god del forhold som jeg synes i sum stiller spørsmål ved hans dømmekraft og ved hans posisjon som statsråd, sier Grandhagen.

Solberg: Fortsatt tillit

Statsminister Erna Solberg understreket i dag at både hun og fiskeridepartementet vil svare på spørsmålene Stortinget har stilt rundt Sandbergs reise.

– Jeg har hatt en lang og god samtale med Per og han er innforstått med at han har brutt regelverket og er opptatt av at det skal ryddes opp i spørsmålene, sa Solberg til NRK.

Hun fastholder at hun fortsatt har tillit til Sandberg.

– Jeg har sagt at det er menneskelig å gjøre feil i dette landet, og det mener jeg. Han tar på dypeste alvor at han har brutt regelverket, men jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, sa Solberg.

– Tror vi vil få ny informasjon

I et intervju med TV 2 i går sa Sandbergs partileder Siv Jensen at det er på tide å legge saken bak seg.

– Det er bra at han har erkjent feilen, og nå må vi gå videre, sa Jensen til TV 2.

– Jeg tror Jensen, Sandberg og Solberg håper denne saken forsvinner hurtig. Men jeg tror vi vil få ny informasjon som svekker Sandbergs sak, og da vil saken trekke så langt ut i tid at man ikke har noe annet valg enn at han går likevel, sier Grandhagen til NRK.

– Han som kjenner alle sider ved denne saken burde vurdere sin stilling nå. Både av hensyn til seg selv og kjæresten, men kanskje først og fremst av hensyn til regjeringen og landets interesser.

NRK forsøkt å få en kommentar fra Per Sandberg. Han svarer gjennom sin kommunikasjonssjef Martine Røiseland.

– Jeg registrerer at det kommer ulike synspunkter fra ulike hold, inkludert fra Kjell Grandhagen.