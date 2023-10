Tidligere bedrageridømt tiltalt for trusler

Mannen i 50-årene må møte i Oslo tingrett i midten av november i år, tiltalt for trusler mot to andre menn.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, til NRK.

I etterkant har en av de fornærmede trukket anmeldelsen mot mannen, bekrefter politiadvokat Maren Myklebust Moe til NRK.

– Han har ønsket å trekke anmeldelsen. Fordi det er tatt ut tiltale, betyr ikke det at man automatisk trekker saken fra hovedforhandling.

– Sånne ting har ikke nødvendigvis betydning for saken. Har man tiltalt, skal det en del til før man trekker saken fra retten, hvis bevisene ellers fremstår som tilstrekkelige, sier Moe.

De to mennene har vært bekjente av den tiltalte, ifølge politiadvokat Moe i Oslopolitiet.

– Saken gjelder to tilfeller av trusler mot to ulike personer som har vært bekjente av tiltalte som angivelig skal ha skyldt ham penger, sier Moe.

«Du er ferdig...»

Mannen skal over flere måneder våren 2022 ha sendt truende meldinger til en mann som skyldte ham penger.

«Du skal uansett betale og blø», «Du er ferdig...» og «du havner i rullestol før jul» er noen av truslene beskrevet i tiltalen.

I tillegg skal han ha truet en annen mann som også skal ha skyldt ham penger i januar i år.

«Vi sees jævla tulling. Du betaler meg FØR helgen. Her er det INGEN trusler. Jeg garanterer er helvete for deg, [person] og [person] Hvis DU ikke fikser alt», skrev han til denne mannen, ifølge tiltalen.

NRK har fjernet navnene til tredjeparter som nevnes i trusselen.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 263 for trusler, som har en strafferamme på fengsel i inntil ett år.

Flere avhør

– I alle saker er trusler isolert sett alvorlig, og egnet til å fremkalle frykt hos de som er mottakere, sier politiadvokat Moe.

Hun skal føre saken for retten i november. Av hensyn til rettssaken, ønsker hun ikke å gå inn på hva politiet mener er bakgrunnen for truslene.

– Vi er kjent med en mulig bakgrunn for truslene, og dette vil belyses under hovedforhandlingen, sier Moe.

Noen av truslene er også fremsatt muntlig, ifølge tiltalen. Moe vil ikke kommentere hvordan politiet mener dette skal ha foregått.

Hun kan heller ikke si hvor mye penger mannen mener de to fornærmede har skyldt ham.

– Det er tatt en del avhør og innhentet dokumentasjon som er grunnlaget for tiltalen, sier Moe, og forklarer at det blant annet gjelder tekstmeldinger.

– Opplever det som reelle trusler

Politiadvokat Moe forteller at det ikke er oppnevnt bistandsadvokater for de to fornærmede. En av de fornærmede har likevel på egen hånd engasjert Jorunn Hegle Hovda som sin bistandsadvokat.

Hovda sier til NRK at klienten hennes opplever situasjonen som belastende.

– Han tok kontakt med meg fordi han har vært utsatt for alvorlige trusler og er bekymret for en forestående hovedforhandling og for å møte i retten. Han opplever det som reelle trusler.

Den tiltalte skrev ifølge tiltalen meldinger til Hovdas klient om at han måtte huske «å ligge med et øye åpent i natt». Hovda har ingen kommentarer til at tiltalte mener at klienten hennes skylder ham penger.

Tidligere straffedømt

Mannen er tidligere straffedømt.

I 2004 ble han dømt for å spre villedende informasjon for å lokke investorer til et selskap. I 2005 ble han dømt for å påvirke vitner i en straffesak mot et investeringsselskap han var medeier i.

I 2020 ble han frikjent i lagmannsretten for ha hyret torpedoer for å skade en meddommer i en straffesak i 2012.

Rettelse: I etterkant av publisering har det kommet frem at en av de fornærmede har trukket sin anmeldelse. Politiadvokat Maren Myklebust Moe forklarer at det ikke nødvendigvis har noen betydning for behandling av saken i retten. Saken ble oppdatert 26. oktober kl. 16.52.

Rettelse: I etterkant av publisering har NRK valgt å anonymisere tiltalte av hensyn til tredjepart. Saken ble oppdatert 26. oktober kl. 17.06.