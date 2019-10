Tidligere barneraner: – Truet med machete for å stå frem om kriminell fortid

Natt til forrige lørdag var det mellom 15 og 20 tilfeller av vold i Oslo, og flere av voldsepisodene fremstår som uprovoserte. Ifølge politiet er de fleste mistenkte menn i slutten av tenårene eller starten av 20-årene. To 17 år gamle gutter er pågrepet og siktet for kroppskrenkelse.

– Raner kan også være et offer

Nahom Daniel (21) var selv en såkalt barneraner da han var 14 – 15 år gammel. I dag driver han en ungdomsklubb. Han er hovedpersonen i dokumentaren «Barneraneren». Det å stå frem å fortelle om miljøet har ført til at han selv har opplevd trusler.

– Jeg ble angrepet to ganger med machete i fjor sommer, og får flashbacks fra disse episodene. Den ene gangen ble kameraten min stukket med kniv. Jeg tror det at jeg går ut og snakker om miljøet oppleves som at jeg er litt judas.

Han mener det er viktig å forstå at en barneraner også kan være et offer selv.

– I min bydel på Stovner hadde vi en form for indre justis overfor dem som er eldre. De som var eldre enn oss var ute og ranet først fordi de trengte penger til rus. Det ble en lojalitetsgreie for oss å være med, jeg fikk ingen penger.

Nahom forteller at sier man nei til å delta, blir man selv et offer.

– I barneranssakene så er det mange av dem som raner som selv er fornærmede. Det er et lite miljø noen ganger som begår ran mot hverandre og med hverandre, sier Nahom.

Tidligere barneraner, nå ungdomsarbeider Nahom Daniel og Birk Venedik Wangberg som ble ranet da han var 16 år gammel, møttes i dag under radioprogrammet Ukeslutt. Foto: Kari Lie / NRK

Møtte ransoffer

I dag møtte Nahom Birk Venedik Wangberg (23) i radioprogrammet Ukeslutt.

Wangberg ble ranet som 16-åring, rett ved sitt eget hjem. Han ble slått i bakhodet og frastjålet mobiltelefonen. Før raneren og gjengen hans forlot Wangberg og kameratene, kom de med trusler om å ta i bruk kniv.

Seks år senere kan Wangberg fortsatt kjenne på frykten over å bli ranet når han går på gata. For noen dager siden fikk han et flashback til episoden for seks år siden, da en forbipassende spurte etter en sigarett.

– Jeg fikk et panikkanfall. Men han var bare hyggelig og spurte kun etter en sigarett. Det har gått seks år siden ranet, men det er fortsatt noe som sitter inni meg, sier Wangberg.

Daniel Nahom er i dag helt ute av miljøet han tidligere var en del av. Han sier det er leit å høre at Wangberg fortsatt sliter.

– Det tar tid å forstå hva man har gjort. Min verden var veldig liten på den tiden, sier Nahom.