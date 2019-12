Tidligere Bandidos-topp arrestert

Politiet i Sandefjord mener 51-åringen og en mann i 30-årene gikk løs på en tredje mann natt til onsdag denne uka, skriver VG.

Advokaten hans, Øyvind Bratlie, sier til NRK at den tidligere Bandidos-toppen nekter for å ha noe med saken å gjøre.



– Mistanken er veldig svak. Den bygger, slik jeg vurderer det, på en misforståelse at han er pågrepet. Dette er nok et inngrep fra politiet mot min klient de siste fem årene som har vært «overkill», sier han.

Etter det NRK får opplyst, ble Harnes pågrepet hjemme i sin egen bolig.

Mannen som ble angrepet ligger på sykehus.

Harnes og mannen i 30-årene ble fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag. De er begge siktet for kroppsskade.

– En heksejakt

Advokat Bratlie sier til VG at Harnes er grundig lei det han kaller en heksejakt fra politiet.

Dette er ikke første gang Harnes er i politiets søkelys. I midten av januar ble Harnes frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber og løslatt etter tre år i varetekt, men i juni besluttet Høyesterett å oppheve dommen fra lagmannsretten. Saber er kjent som «Onkel Skrue» og knyttes blant annet til miljøet bak NOKAS-ranet i 2004.

I 2018 sto Harnes tiltalt sammen med tre andre tiltalt for å ha bygget og dyrket opp en hasjplantasje med flere hundre planter i Fet i Akershus.

På begynnelsen av 2000-tallet innrømmet han straffskyld etter et ran av en DnB-filial på Aker Brygge i Oslo.