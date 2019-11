Tidligere B-gjengleder: Må vurdere strengere straffer for unge

42 år gamle Abbas var fra midten av 90-tallet sentral i det som ble kjent som B-gjengen.

Han ble for 12 år siden skutt utenfor sitt hjem på Furuset. To år senere ble han selv dømt til fem og et halvt års fengsel for organisert kriminalitet.

Nå har Abbas endret livet sitt og arbeider for å hjelpe barn og unge. Han sier til NRK at i dag er de som kommer inn i de belastede miljøene langt yngre enn i hans tid i B-gjengen.

– Vi ser at det er yngre og yngre som vi må ta en prat med. Det er langt fra det jeg kjenner til fra min oppvekst, sier Abbas.

Han forteller at den gang han var aktiv i gjengmiljøet, ble unge gutter sendt hjem eller kjeftet på når de nærmet seg gjengene.

– Nå virker det som om de blir tatt godt vare på, og det er farlig, sier Abbas.

30 prosent begår nye lovbrudd

For fem år siden ble det innført en ordning med ungdomsstraff innført som et alternativ til fengsel for unge lovbrytere.

Nå viser en rapport fra Nordlandsforskning at 30 prosent av ungdommene som ble idømt denne type straff, ble dømt for nye lovbrudd bare ett år etter at straffereaksjonen ble fullført.

Den tidligere B-gjenglederen mener at man må vurdere om man skal bruke hardere virkemidler mot unge kriminelle.

– Man bør tenke på om man skal bli strengere. Hvor streng er en annen ting. men når det er gjentagelser, bør man tenke på andre reaksjoner, sier Abbas.

Blant oppgavene Ghulam Abbas har i dag er som assistenttrener for Furuset. Her under en 4. divisjonskamp mot Hasle/Løren i april i år. Foto: Berit Roald / Berit Roald

– En knakende fin fyr

En gang hadde Ghulam Abbas tilnavnet «Gudfaren» innen gjengmiljøet. Nå jobber som miljøarbeider på Furuset Forum, en flerbrukshall nordøst i Oslo, for å unngå at ungdommer blir dratt inn i gjengene.

– Han er en knakende fin fyr som er veldig grei. Han har bare havnet på feil spor her i livet, sier Rune Gjelberg, prosjektkoordinator i Furuset idrettsforening og mannen som ansatte Abbas.

Han sier at bare telefonlisten til Abbas i en konfliktsituasjon gjør det enklere å løse problemer som oppstår.

– Det er en ny generasjon som kommer etter Abbas og er ute på gata nå, men det er ofte sønner av folk som har vært i miljøer og det er ofte folk som Abbas kjenner til, sier Gjelberg til NRK.