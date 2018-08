Tidligere ambassadør: – Som toppleder er man aldri privatperson på reiser i Iran

I etterkant av sin ferietur til Iran har fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som kjent fått kraftig kritikk blant annet fordi han tok med sin egen mobiltelefon. Han har også stått fast ved at han, til tross for sin statsrådsposisjon, reiste til Iran som privatperson.

Aud Lise Norheim var Norges ambassadør til Iran 2014–2016. Hun beskriver den iranske etterretningen som« sofistikert».

UVANLIG: Aud Lise Norheim var Norges ambassadør til Iran 2014–2016. Hun kan ikke huske at noen har brutt sikkerhetsbestemmelsene før. Foto: Privat

– Iransk etterretning er veldig avansert, veldig sofistikert. Man må regne med at de er opptatt av hva som tas med, hva slags informasjon de kan få, spesielt når det er høynivådelegasjoner, sier hun.

Alle toppledere, både politikere og næringslivsfolk sitter med interessant informasjon. Norheim mener at Per Sandberg sitter med en type informasjon som er interessant for et land som Iran.

– Vi snakker jo om regjeringsmedlemmer, som er toppledere på virkelig høyeste nivå. Særlig nå når USA går ut av atomavtalen og sanksjonene blir innført på nytt; så blir det interessant å få så mye informasjon fra andre som mulig, sier hun.

– Det å tenke på at når man er toppleder, uansett offentlig eller privat virksomhet, så er du aldri en privatperson. Det tror jeg er viktig for oss alle å tenke, sier Norheim.

– Du har vært ambassadør flere steder. Har du opplevd at noen har brutt sikkerhetsbestemmelsene før?

– Nei, ikke som jeg kan huske, sier hun.

– Folk kan ha en annen agenda

Allerede i 2016 gav daværende ambassadør Norheim sikkerhetsråd til fiskeriminister Per Sandberg og hans delegasjon, før de skulle til Iran.

I dag er hun spesialrådgiver i rådgivningsselskapet KPMG, og gir de samme rådene til kunder.

– Vi gir de samme rådene som det PST gir til politisk ledelse. Ikke bruke tjenestetelefon din, ta med deg en tom mobil. Du bør også ta med en tom PC. Viktigst av alt er at du er årvåken hele tiden på hvem du har kontakt med, hva du sier og hva du gjør, sier Norheim til NRK.

Og for all del, ikke legg igjen elektronisk utstyr i hotellsafen.

– Det er det enkleste stedet å finne det, så da er du sikker på at det blir tatt.

Generelt bør man være skeptisk til folk man møter sier hun.

– Jeg er helt enig med Per Sandberg i at Iran er et fantastisk land å reise i, og folk er veldig hyggelige. Men i den type land så må man dessverre også tenke at de kan ha en annen agenda, sier hun.

I en kommentar til NRK sier Per Sandberg at:

– Det er alltid viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter.

Gir råd til Erna Solberg

Norheim har mange års erfaring med land som Iran, og råder statsminister Erna Solberg (H) til en grundig gjennomgang av rolleforståelse.

– Det er et råd for alle toppledere, at de man har i sin stab, i sin virksomhet, må få en forståelse for hvor viktig sikkerheten er, hva man kan gjøre, hva man ikke kan gjøre, sier Norheim.

– Så må en ha en grundig gjennomgang av rolleforståelsen, at du som toppleder aldri er en privatperson. Du kan gjøre private reiser, alle trenger ikke å vite hva du gjør til enhver tid, her hjemme for eksempel. Men du vil aldri kunne oppfattes som en privatperson i land som Iran, sier hun.

OFFENTLIG IRETTESETTELSE: Statsminister Erna Solberg sier statsråd Per Sandberg brøt reglene når han dro på ferie til Iran. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg gir Per Sandberg offentlig irettesettelse fordi han ikke fulgte rutinene som statsråd under reisen til Iran.

Det kom fram i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) mandag ettermiddag.

– Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise, skriver Solberg.