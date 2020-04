Tidlegare Solberg-rådgjevarar åtvarar mot for tidleg koronagransking

Både regjering og storting ønskjer ei grundig evaluering av korleis Noreg har handtert koronakrisa. Mandatet er allereie skissert.

Men det kjem for tidleg, meiner Laila Bokhari, terrorforskaren som var statssekretær for Erna Solberg med ansvar for tryggleik og beredskap.

Fare for å bomme

Bokhari meiner nemleg det er stor fare for at vi festar blikket på feil stad dersom det allereie no blir bestemt kven som skal granske

– Dette må vi vente med til vi får eit klarare bilde av situasjonen, seier Bokhari til NRK.

– Den omfattande evalueringa må ein ta i etterkant av ei krise når vi har høve til å sjå heile bildet og kan sjå bakover, ikkje når vi står midt i krisa.

– Kva risikerer vi?

– Vi risikerer å bomme. Vi kan bomme når vi definerer premissa for evalueringa, altså sjølve mandatet. Eit mandat styrer kva ein kommisjon ser på, understrekar Bokhari, som trur at det vi i dag er mest opptekne av i koronakrisa ikkje nødvendigvis ser likt ut om nokre månader.

Fortsatt tidleg fase

Bokhari har vore terrorforskar ved Forsvarets forskningsinstitutt og var medlem av 22. juli-kommisjonen. Den seinare tida har ho studert offentleg leiarskap og undervist i krisehandtering ved Harvard Kennedy School i Boston. Ho har no fleire styreverv.

Ho var i regjeringsapparatet i fire år då ho var koordinator for tryggleik og beredskap ved statsministerens kontor, og så statssekretær for utanriksminister Børge Brende.

Ei liknande rolle hadde Bård Ludvig Thorheim. Høgre-politikaren var politisk rådgjevar for statsrådane Brende og Ine Eriksen Søreide.

Han har også erfaring som leiar for UDs operative senter og har vore med på å evaluere handteringa av gisselsituasjonar.

Han er einig med Bokhari i at det er ugunstig å vere for tidleg ute.

SKEPTISK: Høgre-politikar Bård Ludvig Thorheim Foto: Høyre

– Sjølv om gisselsakene var langvarige saker, venta vi til dei var ferdige før vi satte kriteria for evalueringa. Vi er i første fase av handteringa av koronakrisa fortsatt, seier han.

–Kan fokusere på feil ting

Thorheim og Bokhari trur det vil vere vanskeleg for ein kommisjon å gjere eit evalueringsarbeid som vi kan lære av i inneverande år.

Dei to ramsar opp ei rekke område - slik som mangel på munnbind, desinfeksjonsmiddel og respiratorar, eller smittevernberedskap og kommunikasjon med minoritetsgrupper - som det sannsynligvis vil vere grunnlag for å evaluere og lære av.

– Men ved fleire handteringar har vi sett at viss ein startar for tidleg, så fokuserer ein på feil ting. Konsekvensane for helse og økonomi kan for eksempel sjå heilt ulikt ut om eitt års tid, avhengig av om vi har ei vaksine eller ikkje, argumenterer Thorheim.

Oppdrag i arbeid

Statsminister Erna Solberg drøfta mandat og medlemmer til granskingsutvalet med leiarane for partia sine stortingsgrupper i koronakomiteen på Stortinget i går ettermiddag, men ho har ikkje kommentert utspelet til NRK.

SV-leiar Audun Lysbakken er ein av dei raud-grøne opposisjonspolitikarane som har vore oppteken av at granskinga må sjå grundig på kor godt regjeringa hadde førebudd Noreg på ein pandemi.

Han meiner dei tidlegare rådgjevarane i regjeringa har eit poeng.

VIL HA GRANSKING: SV-leiar Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen

– Ja, det innspelet synest eg vi skal ta på alvor. Samtidig trur eg vel at den største risikoen her ligg i at vi får eit mandat eller ei samansetning som gjer at ein ikkje går kritisk nok til verks, seier Lysbakken.

SV-leiaren trur også at det kan vere lettare for eit utval å sjå grundig på styresmaktene si førebuing før krisa, dersom granskinga kjem raskt i gang.

Statsministerens kontor stadfestar til NRK at det er ønskjeleg å presentere mandat og utvalssamansetning i nær framtid, men den endelege tidsplanen er ikkje klar.

Bokhari og Thorheim meiner både regjering og Storting bør trekke pusten.

– Dei bør ta seg meir tid. Viss vi kan sjå på kriteria for denne evalueringa seinare, så kjem vi til å få meir læring ut av dette, seier Bård Ludvig Thorheim.