Tidenes klagestorm fra ferierende nordmenn

Ødelagt start på sommerferien eller spolerte helgeturer – det har vært tilfellet for tusenvis av passasjerer denne sommeren. Ikke siden askeskyen rammet i 2010, og gjorde folk askefaste, har det vært flere innstillinger i flytrafikken i løpet av en sommer.

– Vi må bistå på forskjellig vis når flyavganger blir innstilt, forteller Sigmund Clementz i Europeiske Forsikring Foto: If

– Vi ser en økning på opp mot 60 prosent i innmeldte klager til oss i forhold til et normalår, forteller kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i Europeiske Forsikring i If.

– Vi må hjelpe til med å skaffe hotell, og hjelpe til med nye flybilletter om folk mister en avgang, forklarer Clementz.

Tall NRK har hentet inn fra de største forsikringsselskapene viser en klar tendens. Aldri før har flere klaget og aldri før har erstatningsbeløpet vært høyere.

– Vi har en dobling av utbetalinger til våre forsikringskunder så langt i år, forteller Therese Nielsen i Sparebank 1 Forsikring Foto: Sparebank1 Forsikring

– Hos oss har vi nesten doblet erstatningsutbetalingen og så langt i sesongen er den på 2,2 millioner kroner, forteller skadeforebygger Therese Nielsen i Sparebank 1 Forsikring.

– Vi opplever at forsikringskundene våre er fortvilet over manglende informasjon fra flyselskapene. Det er en rekke regler som slår inn ved forsinkelse eller innstilling av avganger, forklarer hun.

I DNB ligger de allerede så langt i år over fjorårets utbetalinger til kunder som er forsinket. Foto: DNB

I DNB Forsiking bekrefter de tendensen.

– Vi har hatt en voldsom økning og så langt i år ligger vi på en erstatningsutbetaling på opp mot millionen. Dette er et betydelig tall og tallet blir mer betydelig om en ser på forsikringsbransjen i helhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Den verste måneden for innstillinger og forsinkelser i sommer var juli og SAS hadde mange innstillinger denne sommeren på grunn av bemanningsproblemer og problemer med underleverandører av tjenester.

– Streik blant flygeledere i Europa har vært med på å øke klagene til oss i DNB Forsikring, sier Vidar Korsberg Dalsbø Foto: DNB

– Våre forsikringskunder melder inn at de har fått problemer på grunn av flyger- og bemanningsproblemer hos flyselskapene. I tillegg er mange rammet av streiker ute i Europa, spesielt blant flygeledere i Frankrike. Dette har påvirket mye og gjort at mange avganger har vært forsinket eller innstilt, sier Dalsbø.

Finansdirektør i SAS Torbjørn Wist sier til NRK at SAS beklager og er lei for at sommeren har blitt så trøblete for mange av passasjerene. Samtidig roser selskapet sine egne ansatte for den ekstra innsatsen de har hatt overfor passasjerene.