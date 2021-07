– Det er en spesiell dag i dag, og jeg synes det er en stor ære å få være med, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven i det han går i land på Utøya.

Som en del av tiårsmarkeringen etter terrorangrepet besøker i dag Löfven, Utøya, for å vise sin støtte til de drepte og etterlatte. Sammen med partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og AUF-ledelsen, markerer de også motstand mot ekstremisme og rasisme.

Löfven ønskes velkommen av Støre og AUF-leder Astrid Hoem. De tunge omstendighetene til tross; i dag er faktisk Löfvens bursdag og Hoem starter med å gratulere ham med dagen og gi ham en bursdagsgave.

– I dag skal vi minnes ofrene og vi skal delta i sorgen til de som har mistet sine nær og kjære, sier Löfven.

MINNES: Partileder i AUF Astrid Hoem, Sveriges statsminister Stefan Löfven og leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre minnes i dag terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Støre sier dette er tredje gangen Löfven er på Utøya.

– Det setter vi veldig stor pris på, sier Støre.

Støre og Hoem fulgte Löfven til Lysningen, der de la ned blomster for de omkomne.

Aldri glemme

De gikk videre en tur gjennom øya, mot Hegnhuset. Hoem fortalte om Löfven om de nesten 500 søylene rundt øya som representerer de som overlevde, og de 69 bæresøylene som representerer de som ble drept.

– Så overlevende hegner og minner om de drepte, og så hegner og minner de nye AUF-erne som er her både over de overlevende og de drepte, sier Hoem.

På den påfølgende pressekonferanse sier Löfven at det er sterkt at de overlevende lar oss delta i sorgen, slik at vi aldri noensinne glemmer.

– Det som skjedde her for ti år siden var et terrorangrep rettet mot unge personer som engasjerte seg politisk. De engasjerte seg for sosialdemokratiet, og de var klare for å gjøre sitt for å forsterke samholdet og styrke demokratiet. Så når vi nå sier at vi aldri skal glemme dette uhyggelige som skjedde, da må vi også leve opp til dette løftet, sier Löfven.

POLITISK HANDLING: Sveriges statsminister Stefan Löfven sier på pressekonferansen at vi må møre høyreekstremisme og nasjonalisme med politisk handling. Her sammen med AUF-leder Astrid Hoem og AP-leder Jonas Gahr Støre

Löfven sier vi må gjøre dette gjennom våre ord, og at vi må være varsomme med dem.

– Og irettesette det hatet som høyreektremisme og nasjonalisme nå sprer med ord, men vi skal også gjøre det i politisk handling. De her høyreekstreme og rasistiske tankene, som lå bak terroangrepet, de lever og det blomstrer fortsatt i våre samfunn, sier Löfven.

Löfven er opptatt av at selv om vi er forskjellige, så er menneskeverdet det samme.

– Ulikheten beriker oss, og vi blir betydelig sterkere sammen. Derfor er det hver generasjons plikt å sikre det demokratiske og solidariske samfunn. Vi skal minnes det høyreekstremismen har ført med seg, som på Utøya og i Regjeringskvartalet. I dag minnes vi, og vi fortsetter å minnes, sier Löfven.

Löfven sier han er utrolig imponert over hvordan Norge, og særlig AUF fra dag en har stått opp mot terrorangrepet 22. juli 2011.

– Og AUF har gjort noe fantastisk med å ta tilbake sin øy, sin historie og sin framtid. Det gir oss alle fremtidstro, sier Löfven.

– En viktig markering

NRKs journalist spør Støre hvor langt vi er kommet i kampen mot hat, ekstremisme og rasisme, nå straks ti år etter angrepet på Utøya.

– Det er mye å oppsummere etter ti år. Jeg tror dette kan bli en viktig markering for å virkelig erkjenne at høyreekstreme trusler, konspirasjonsteorier og hat på nett er farlig. Etter 22. juli så trodde vi kanskje at det var satt en grense mot det, men vi ser at det sprer seg til gruefulle handlinger andre steder, med det samme tankegodset, sier Støre.

Stører sier PST skriver nå at dette er noe av det som er farlig i Norge i dag, og som kan begrunne terror.

– La oss bruke denne markeringen til å både heine om de menneskene som fortsatt lever med sorg, og med dyp uro for det som har skjedd, men også se fremover og hvilken samfunnsdebatt vi trenger, sier Støre.