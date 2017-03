Ti vedtak fra SVs landsmøte

I forkant av landsmøtet lanserte SV fire ufravikelige hovedkrav som må til dersom de skal godta å gå inn i regjering med Ap. Disse var:

Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.

Økt barnetrygd.

Profittfri drift av private tilbud innen barnehage, barnevern og asylmottak.

Nasjonal lærernorm på maks 15 elever i småskolen og maks 20 fra 5. til 10. trinn.

Under landsmøtet vedtok SV å utvide lista fra fire til fem punkter med et punkt om atomvåpenforbud og å utvide punkt 1 med et konkret klimakuttall:

1. Kommende regjering må jobbe for atomvåpenforbud

Ifølge SV må en ny regjering «straks» sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud.

2. Minst 3 millioner tonn CO₂-kutt

I tillegg utvidet landsmøtet punkt 1 om nei til oljeutvinning med et krav om å kutte minst 3 millioner tonn CO₂ i kommende periode i Norge. Ifølge SV tilsvarer kuttet utslipp fra 1,3 millioner privatbiler.

3. SV vil avkriminalisere narkobruk

SVs landsmøte har stemt for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Partiet mener politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne.

I størst mulig grad skal brukere holdes unna kriminelle miljøer, heter det også i vedtaket.

Et mindretall ville heller bruke begrepet «nedkriminaliere», men ble nedstemt. SV ønsker også å åpne for heroinassistert behandling.

Ifølge SV-leder Audun Lysebakken innebærer ikke forslaget full legalisering, men at de som bruker narkotika ikke skal straffes.

4. SV vil melde Norge ut av Nato

SVs landsmøte stemte for å melde Norge ut av forsvarsalliansen Nato, og å øke forsvarssamarbeidet i Norden.

Så lenge Norge er medlem, vil partiet arbeide for nedrustning og mindre krigføring i Nato-regi, heter det i vedtaket.

5. SV vil avskaffe abortnemndene

Et flertall på SVs landsmøte stemte for at de vil jobbe for at eggdonasjon tillates.

Partiet går også inn for å avskaffe abortnemndene. De ønsker også å utvide selvbestemt abort frem til 16. svangerskapsuke.

6. SV vil reversere politireformen

Ifølge SV er politireformen en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i nærmiljøet. Landsmøtet stemte i dag for å jobbe for å reversere politireformen.

7. Vurderer forbud mot plastposer

SVs landsmøte stemte for å vurdere et forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika.

8. SV vil avvikle au pair-ordning

SVs landsmøte stemte for å avvikle au pair-ordningen i Norge etter et forslag fra salen. SV mener ordningen slik den fungerer i dag medfører høy risiko for sosial dumping.

9. SV ønsker å oppheve tvangssammenslåing

Dersom fylker og kommuner som er tvangssammenslått selv ønsker det, skal SV ta initiativ til at vedtakene oppheves.

10. SV vil gjøre familiegjenforening lettere

SVs landsmøte har gått inn for å fjerne alle krav til familiegjenforening eller -etablering. Både inntekts- og botidskrav bør ifølge SV falle bort.

Dette vedtok SV ikke