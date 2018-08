Thorvald Stoltenberg bisettes i dag

Stoltenberg døde 13. juli i år, 87 år gammel. Han sovnet inn hjemme med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie.

I dag samles familie, venner og kjente for å ta farvel fra Oslo domkirke i Oslo.

Også kongeparet og prinsesse Astrid deltar i bisettelsen. Stoltenberg kjente sistnevnte fra de var unge.

Barnebarnet synger

BARNEBARN: Catharina Stoltenberg skal synge i bestefarens bisettelse. Her fra bisettelsen av tanten Nini i 2014. Foto: Helge Carlsen / NRK

Det er Jens Stoltenberg og hans søster Camilla som taler på vegne av familien.

I tillegg vil tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Thorvald Stoltenbergs livslange venner Carsten Smith, Harald Tybring-Gjedde og Helge Vindenes holde taler.

Thorvald Stoltenbergs barnebarn Catharina skal synge, slik hun også tidligere har gjort i tanten Ninis og bestemor Karins bisettelser. I tillegg skal Åse Kleveland synge.

Fra regjeringen møter statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det er prest Sturla Stålsett som forretter.

Venter mange til kirken

Jens Stoltenberg har tidligere uttalt til NTB at han er glad for at bisettelsen holdes i Oslo domkirke, som har stor kapasitet.

– Thorvald kjente mange. Fra innland og utland. Fra veldig forskjellige miljøer. Fra folk med posisjoner og makt til folk på gata. Det håper jeg bisettelsen kan speile, sa han.

Etter bisettelsen, cirka klokken 14.30, blir det arrangert minnesamvær for Stoltenberg i Samfunnssalen i regi av Arbeiderpartiet. Også dette vil bli sendt på NRK.

SKREV BOK: I april i år ble det kjent at Lars Lillo Stenberg hadde skrevet bok om Stoltenbergs datter Nini. Stenberg skal opptre under minnesamværet i dag. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Åse Kleveland leder minnesamværet som blant annet vil inneholde musikalske innslag fra Catharina Stoltenberg og Søren Gregersen, Lars Lillo Stenberg, Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand.

Barnebarna Mathias og Emil Aas Stoltenberg skal holde tale. Det samme skal Jan Egeland, Bjørn Tore Godal, Kai Eide, Grete Brochmann, Rune Rafaelsen, Hans Christian Gabrielsen, Mani Hussaini, Hanne Marie Heggdal og Arild Knutsen.

Lang karriere

Thorvald Stoltenberg var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering. Senere var han utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i to perioder, fra 1987 til 1989 og fra 1990 til 1993.

Han var fredsmegler på Balkan mellom 1993 og 1996 og Norges ambassadør til Danmark fra 1996 til 1999. Deretter ble han generalsekretær i Norges Røde Kors hvor han satt i tre perioder fra til 2008.

De senere årene har han gjort seg bemerket for sitt engasjement for rusmisbrukere. Han satt inntil i fjor som representant for Oslo Arbeiderparti i bystyret.

Han etterlater seg barna Camilla og Jens samt kjæresten, filmregissør Anja Breien.