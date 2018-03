Thomas Hayes: – Det blir litt mye innimellom

Før Skam-debuten var Thomas Hayes elev på en videregående i Asker. Nærmest over natten ble han rikskjendis i rollen som «William» i suksesserien.

Det å få så mye oppmerksomhet har vært en omstilling for 21-åringen.

– Du føler jo at folk ser på deg hele tiden, noen ting er moro. Det som folk ikke ser, er det som ikke er så gøy, sier Hayes.

Det som ikke er like gøy er følelsen av at folk ser på deg, selv når du er i ditt private hjem.

– Når du på en måte bare ligger i sengen hjemme, og du føler at noen ser på deg. Da føler du litt sånn «oi, oi, oi».

– Du får ikke det samme privatlivet som du hadde før, du får litt «noia». Når du sitter å spiser så kan du tenke, er det folk som ser på meg, det blir litt mye innimellom, sier han.

SKAM: I serien om tenåringene på Nissen videregående i Oslo spiller Thomas Hayes kjekkasen William. Foto: NRK

Nå har han hovedrollen i en ny serie som nettopp handler om kjendisstatus. Snart er det premiere på TV3-serien «Han heter ikke William». I serien spiller Hayes seg selv. Det reflekteres over hva berømmelse betyr, og hva så stor oppmerksomhet over natta gjør med et menneske.

Hva gjør oppmerksomheten med deg?

Ifølge Anders Skuterud, seniorrådgiver i Norsk psykologforening, har det å få så mye oppmerksomhet både positive og negative sider ved seg.

– Du blir jo i mange sammenhenger sett på positivt, du blir beundret, og du blir et idol. Vi får gode følelser av at folk tenker positivt om oss, sier han.

Anders Skuterud, seniorrådgiver i Norsk psykologforening. Foto: Arne Olav Hageberg

Det kan også være noen utfordrende sider ved å få så mye oppmerksomhet.

– Det er alltid en avstand mellom rollen du har spilt og hvem du er, legger Skuterud til.

Enkelte av «Skam-skuespillerne» har også følt seg litt fanget av rollen.

– Det er veldig mange som ikke syntes det er så lett å skille fiksjon fra virkelighet. Jeg har levd hele mitt liv som Carl Martin, nå er jeg blitt «Eskild» for veldig mange, sa Carl Martin Eggesbø til NRK i fjor.

God oppfølgning

Hvis man skal forberede seg på kjendislivet er det noen fine råd å ta med seg på veien.

Skuterud mener at det er lurt å snakke med noen på vei inn i karrieren og under karrieren.

– Det trenger ikke å være profesjonell oppfølgning, men kjæreste, venner eller familie.

Han mener alle som har noen å snakke med, kan tåle mye oppmerksomhet.

– Jeg tror at god oppfølging er enda viktigere enn hva slags personlighet du har, sier Skuterud.

Du kan se hele intervjuet med Thomas Hayes på «Lindmo» i kveld.