– Det er veldig synd at det er så få gutter som utdanner seg til å bli frisører i Norge.

Det sier Thomas Hellum Novum til NRK når han presenteres med Utdanningsdirektoratets (Udir) tall fra videregående skole.

Thomas Novum Hellum trives godt som frisør, men befinner seg i en bransje med et stort overtall av kvinner. Foto: Henrik Haug Laursen

Tallene viser nemlig at kun syv prosent av de 461 elevene som gikk ut av frisørlinjen ved videregående skoler i 2023 var gutter.

Mannlige frisører er også i kraftig undertall når det gjelder det totale antallet frisører i Norge.

Av de cirka 8000 som jobber som frisører i Norge i dag, er kun 10 prosent menn, ifølge tall fra Norske frisører- og velværebedrifter (NFVB).

Thomas tilhører altså det soleklare mindretallet i frisørbransjen.

Han startet som frisør i voksen alder, i 2007, og skaffet seg svennebrev gjennom et halvår i privatskole og tre og et halvt år som lærling i en bedrift.

Han jobber nå for «Påhåret», som avdelingsleder og frisør. Han har aldri angret på yrkesvalget.

– Uansett hvordan livet er ellers, så er jobben et fristed med masse hyggelige mennesker. I tillegg kjenner man stadig på mestring. Det er aldri en kjedelig dag på jobb.

Stor nedgang i antall utdannede frisører

I gjennomsnitt er det 481 elever som årlig har utdannet til å bli frisører gjennom videregående skoler de siste fem årene.

I tillegg er det årlig cirka 150 som utdanner seg til å bli frisører via privatskoler, utenom videregående, ifølge NFVB.

Det gir et anslag på rundt 631 nye frisørlærlinger årlig de siste fem årene.

– Det er for lite, sier administrerende direktør Anne Mari Halsan.

Tall fra Udir viser derimot en utvikling som ikke tyder på bedring med det første.

Fra 2013 og frem til 2023 har det vært 40 prosent nedgang i antall elever som går ut av frisørlinjen på videregående for å bli lærlinger.

Det bekymrer Halsan.

– Det er et stort behov for flere faglærte frisører i Norge. Det aller viktigste er å få guttene tilbake. Nå rekrutterer vi nesten kun jenter, og det er et problem at vi bare rekrutterer fra halve befolkningen. Det er uheldig for faget, bedriftene og frisørene, sier Halsan.

Gjennom NHO forsøker bransjen å tilpasse undervisningen slik at de kan nå ut til flere, blant annet ved å gjøre den litt mindre rosa og mer maskulin.

NFVB-direktør Anne Mari Halsan ønsker å rekruttere flere til frisørbransjen – og da spesielt guttene. Foto: NFVB

Frisør Thomas Novum Hellum tror det lave antallet mannlige frisører vil være en fordel for de guttene som velger å utdanne seg som frisører i fremtiden.

– Det faktum at de er få, gjør det lettere for guttene å skape seg et navn, og det er mange gutter som har lyktes i frisørbransjen tidligere.

Statssekretær: – En utfordring

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø (Ap), sier at de tar utfordringen med å øke antall nyutdannede frisører, og da spesielt gutter, på alvor.

– Det er en utfordring at Norge har ett av de mest kjønnsdelte arbeidslivene i hele Europa. Det ser vi også igjen i utdanningssystemet. Frisørutdanningen og generelt utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har en mangel på gutter.

Sindre Lysø (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og tar frisørmangelen på alvor. Foto: Jens Driveklepp

Han sier det er en sammensatt utfordring, som alle parter må bidra til å løse.

– Som samfunn har vi ikke helt knekt koden ennå på hvordan vi skal få mer likestilt rekruttering i arbeidslivet. Bedriftene må være gode til å vise mangfold og det er viktig å rekruttere bredt.

Flere ufaglærte frisører

Anne Mari Halsan mener et tiltak for å løse problemet er å sørge for at rådgiverne på ungdomsskolene snakker yrkesfag opp og frem i større grad.

– Jeg mener mye av den dårlige rekrutteringen starter ved at rådgiverne ikke er flinke nok til å anbefale yrkesfag, sier Halsan.

Mangelen gjør at flere og flere ufaglærte ender opp med å fylle det store behovet mange salonger har etter frisører.

Halsan er kritisk til hva dagens og den foregående regjeringen har gjort for å bedre rekrutteringen til yrkesfagene på videregående.

Sindre Lysø tar rådgiverne i forsvar.

– Vi har veldig mange dyktige rådgivere i Norge, som gjør en veldig god jobb. Kvaliteten på rådgivningen og karriereveiledningen blir stadig høyere.

Han understreker at de hele tiden jobber med å gjøre karriereveiledningen bedre, men at elevene ikke bare lar seg påvirke av rådgiverne i valget av utdanning.

– Det er også andre voksne som påvirker det valget, spesielt foreldrene, så vi er alle nødt til å bidra til å få elevene til å tenke bredere når de skal velge utdanning.