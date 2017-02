Theo vurderer rådyrt forbrukslån til bolig

– Jeg vurderer alvorlig talt å ta opp et forbrukslån. Jeg skjønner at det er ikke det lureste, men jeg har regnet ut at jeg kunne ha klart det, sier Theo Sikkes til NRK.

Han har fast jobb som lektor og solid inntekt, men får avslag på avslag når han søker om boliglån.

– Jeg har forsøkt de siste fire årene å komme inn på boligmarkedet, og har flere ganger søkt banken om å få lån. Da får jeg tre setninger tilbake om at de har en kredittpolicy som tilsier at jeg ikke har nok egenandel, sier Sikkes.

– Ikke nok om fem år

Banken oppfordrer ham til å spare opp egenandelen, men prisene på boligene stiger for raskt.

– Det vil kanskje ta meg fem år å spare opp egenandelen som kreves nå, men med den prisutviklingen som er i dag så regner jeg med at det ikke er nok til det boligen koster om fem år, sier Sikkes.

PRESSET: Theo Sikkes skulle ønske at det fantes en bedre løsning enn at folk presses til å ta opp dyre privatlån for å komme inn på boligmarkedet. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I en undersøkelse gjort av Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand sier én av fem eiendomsmeklere at de har opplevd at kundene tyr til forbrukslån for å få kjøpt seg bolig.

Det har også partner i Privatmegleren Ullevål, Anders Langtind fått erfare.

– På slutten av budrunden sa kjøperen det rett ut at «nå må jeg bare trekke opp de femti siste tusen på kredittkortet mitt», sier Langtind.

Kunden til en kollega skal ha tatt opp 400,000 i forbrukslån og sagt til banken at det var egenkapital.

– Frustrerende

Sikkes tror at mange tyr til det Huseiernes Landsforbund kaller lån med «spinnville renter».

Selv ser han etter en bolig på rundt femti kvadratmeter og mener han har betalingsevne til et lån på minst to millioner.

– Uansett om det er stort eller lite, så fikk jeg nylig et avslag fra banken på en bolig til 1,8 millioner fordi jeg ikke har stor nok egenandel, sier Sikkes.

Han mener situasjonen er alvorlig, for mange av de unge strever også med å legge egenandelen på bordet. Samtidig er det frustrerende at pengene går ut i dyre husleier.

– I leiemarkedet der jeg bor får du leiligheter for 10-12.000 kroner i måneden, og for det kan du betjene et ganske stort lån til bolig, sier Sikkes.

– Aggressiv markedsføring

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det nå går så fort at det er lett å kunne ta opp mye lån til veldig høy rente.

– Justisministeren jobber med regelverk for å dempe den aggressive markedsføringen av disse lånene, for den er aggressiv for tiden, sier Jensen.

Hun legger til at barne- og likestillingsministeren om kort tid kommer til å legge frem et gjeldsregister.