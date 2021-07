Theo (6) må slanke bort halve vekta si

Victoria Wilhelmsen bor i Skien, og vet hva det vil si å slite med overvekt, hun har selv gått ned 46 kilo. Nå er det hunden hennes Theo (6) som skal slankes.

Da Theo var hos dyrlegen for tre måneder siden, veide han over 14 kilo. Matmor fikk beskjed om at han måtte halvere vekta si, ned til syv kilo.

– Det er jo veldig mye. Jeg følte meg litt mislykka da jeg fikk den beskjeden, at jeg har latt det gå så langt, sier Victoria.

TRAPPER NED: Victoria Wilhelmsen har satt seg gradvise mål for å få hunden Theo ned i vekt. Foto: Aud Darrud / NRK

– Litt for mye kjærlighet

NRK har vært i kontakt med andre hundeeiere som har overvektige hunder, men som ikke ønsker å stå frem i frykt for hets i sosiale medier eller fordi det er flaut.

Spesialist på smådyrsykdommer ved AniCura Rising i Skien, Heidi Haugholt, kjenner ikke til Theo, men forteller at de daglig ser hunder og katter med overvekt på klinikken.

Hun kaller det misforstått godhet.

– Jeg tror de aller fleste eiere bare har et ønske om være snill og god, så blir det litt for mye kjærlighet. Man føler seg «slem» hvis du ikke gir hunden den ene godbiten, sier Haugholt.

OVERVEKT HOS KATTER: – Overvekt er et større problem hos katter, fordi det er flere katter som blir kastrert. De er heller ikke så enkle å aktivisere som hunder, sier spesialist i smådyrsykdommer ved AniCura Rising i Skien, Heidi Haugholt.

Alvorlig fedme, kan korte ned levetiden på kjæledyret.

Hunder og katter som blir kastrert opplever ofte vektøkning på grunn av endring i stoffskiftet.

– Vi gir gi beskjed om at kjæledyr som har denne operasjonen, bør få mindre mat for å unngå vektøkning, sier hun.

Overvekt kan føre til mange problemer. Mange får vondt for å gå, leddproblemer, økt fare for kreft, diabetes II, hjerteproblemer og pusteproblemer.

– Hvis de for eksempel må i narkose, så er det større risiko med en hund eller katt som er overvektig, sier hun.

Råd til hva du kan gjøre om dyret ditt er overvektig Ekspandér faktaboks Reduser matinntaket Gi slankefor til hunden eller katten, og vær nøye med porsjonsstørrelsene. Reduser i tillegg mellommåltider og godbiter. Lær å si nei For mange hundeeiere er det å gi hunden mat, særlig fra middagsbordet, en måte å vise kjærlighet på. Men husk at å kose, leke eller gå en ekstra lang tur viser mer kjærlighet enn en godbit. Endre dine egne vaner Er det en ting vi har fått bevist dette året, så er det at vi er mer enn i stand til å innstille oss endringer i vaner og rutiner. Lag deg en rutine hvor du lufter hunden minst 2 ganger om dagen. Og sørg for at hunden din får tilstrekkelig med mosjon, avhengig av størrelse og rase. Lek katten i form Katter er vanskeligere å mosjonere enn hunder, men leking med ball, snøre eller laser kan få god fart på den. Plasser maten i høyden Et godt tips for slanking av katt er å plassere skålen i høyden. Dette gjør at katten må hoppe eller klatre for å få tak i maten. Søk råd hos dyrlegen I blant trenger man litt hjelp med de ekstra kiloene. Om du har behov for assistanse, snakk med en veterinær. De kan gjennomføre en helsesjekk og hjelpe med fôr-veiledning og hyppig veiing. Kilde: AniCura

Tabubelagt tema

Hun tror at noen kan oppleve det som litt vanskelig og flaut å få beskjed om at kjæledyret er overvektig.

– Det kan oppleves annerledes hvis du møter folk på gata som skal ha en mening om hvordan du trener og forer hunden din, enn når du f.eks. kommer til veterinæren, sier Haugholt.

Hun mener det burde vært mye større åpenhet rundt dette.

– Det blir fort et tabubelagt tema. Da blir det også vanskeligere å gjøre noe med det. Så større åpenhet rundt at man har et overvektsproblem hos dyra tror jeg er kjempeviktig, sier Haugholt.

SLANKEKUR: Hunden Theo må venne seg til at det ikke nytter å tigge etter godbiter når matmor har satt han på slankekur. Foto: Aud Darrud / NRK

For mye mat og for lite mosjon

Theo elsker mat. Han har fått godbiter utenom måltider og tigger der han har mulighet.

– En kombinasjon av for mye mat, menneskemat, tørrfôr og for lite mosjon har ført til at han har blitt en liten tjukkas, forteller Victoria.

Hun er tydelig på at det er hennes ansvar, og at hun burde ha tatt grep tidligere.

Den kroniske sykdommen til Victoria gjør at hun ikke alltid har nok energi til lange turer. Hun har ME og fibromyalgi. Av og til må Viktoria bruke elektrisk rullestol for å bevege seg rundt. Noe Theo synes er helt topp.

– Han gjør bare det han må og foretrekker å sitte på og ikke springe ved siden av, sier hun.

Theo liker å sitte på når matmor skal ut å kjøre el-rullestol Du trenger javascript for å se video. Theo liker å sitte på når matmor skal ut å kjøre el-rullestol

Slikkematte

Nå er matmor i gang med en rekke tiltak for å få slanke sin beste firbente venn. Tiden med godbiter mellom måltidene er over.

– Vi har forsøkt flere ulike fôrtyper. Nå prøver vi ut råfôr og litt grønnsaker, og trapper gradvis ned på matmengden, forteller Victoria.

Hun serverer Theo nøyaktig tilmålt gram av rått kjøtt klint utover en slikkematte, med knust brekkbønner på toppen.

– Det er fordi han ikke skal sluke maten. Med slikkematte bruker han lengre tid på å få i seg maten, som jeg håper kan bidra til å gi en bedre metthetsfølelse, sier hun.

Første målet er å komme ned til ti kilo, og da NRK er på besøk har hun en liten gladmelding å komme med.

– Theo har tatt av 1,5 kilo. Vi gjør jo noe riktig, forteller Victoria.