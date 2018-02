Testet barneklær – ni av ti inneholdt miljøgifter

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for Framtiden i våre hender testet en rekke vannavstøtende barnetekstiler for miljøgifter.

IKKE BRA: Professor i toksikologi ved UiO, Ketil Hylland, mener at lovverket ikke er godt nok når det kommer til stoffer av typen som ble funnet i barneklærne. Foto: Universitetet i Oslo

NIVA har testet 34 forskjellige tekstiler fra ulike produsenter, og har funnet miljøgift i 31 av tekstilene. Noen av produktene slår ut på forskjellige perfluorerte stoffer (PFAS-stoffer). Alt fra vogntrekk til parkdresser for barn er undersøkt i testen.

– Mange av stoffene er tungt nedbrytbare, og mange av dem er også giftige på forskjellige måter. Vi bør rett og slett totalforby denne typen fluorerte stoffer, sier Ketil Hylland, professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo.

Fakta om miljøgiften PFAS Ekspandér faktaboks Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser.

Totalt finnes det flere hundre forskjellige perfluorerte stoffer, og det utvikles stadig nye.

Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus.

Begge er strengt regulert i Norge.

Ny informasjon viser at også flere stoffer i denne gruppen er svært miljøskadelige.

Både i Norge og i utlandet forskes det for å øke kunnskapen om stoffene.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) har unike vann- og fettavvisende egenskaper og brukes for eksempel i slipp-belegg på kokekar og i pustende vanntett materiale.

PFAS-er er tungt nedbrytbare og enkelte typer av disse forbindelsene er påvist i relativt høye nivåer i miljøprøver.

Miljøgiften funnet i emballasjen brytes ned i kroppen og omdannes til et annet stoff, dette stoffet kan skilles ut gjennom lever og nyre, men det tar lang tid.

Miljøgiften brytes ikke ned i naturen. (Kilde: Miljødirektoratetog NILU)

INNEHOLDT MILJØGIFT: Helly Hansen-buksa for barn er en av produktene som har de høyeste nivåene av miljøgifter i NIVAs test. Foto: Fremtiden i våre hender

Han sier at undersøkelsen viser at barneklærne inneholder er en stor gruppe stoffer som vi ikke vet hva er, men som ligner på forbudte perfluorerte stoffer som PFOS og PFOA. Disse stoffene er tungt nedbrytbare. De kan hope seg opp i kroppen, og blir der lenge.

Tre produkter skiller seg imidlertid ut som frie for miljøgifter: Name-It jakke, votter fra Reima og Molo vinterdress.

Les hvilke produkter som ifølge NIVAs test inneholder de høyeste nivåene av miljøgifter nederst i saken.

Ligner på forbudte stoffer

Det er ikke funnet store mengder giftstoffer i tekstilene, og ingen av produktene inneholder mer enn det som er tillatt i Norge. Likevel mener professoren at dette ikke er bra nok.

VOGNPOSE: Bugaboo vognpose inneholdt miljøgift. Produsenten sier de på sikt vil fase ut miljøgift fra produktene sine.

– Jeg har trodd at industrien har vært klar over at dette er stoffer som vi ønsker å komme bort ifra. Nå ser det ut som at det fremdeles er ganske mye av dem i en del tøyprodukter.

Ifølge Miljødirektoratet kan noen av de per og polyfluorerte stoffene være giftige for livet i vann, de kan gi fosterskader, skade evnen til å få barn og noen er sannsynligvis kreftfremkallende.

Undersøkelsen viser også at sju av tekstilene inneholder PFOA-relaterte stoffer. PFOA er blant de verste stoffene i gruppen.

Professoren mener at reguleringen vedrørende kjemikalier i dag ikke er gode nok, og at myndighetene bør kunne forby hele stoffgrupper.

Hylland foreslår også å fase ut stoffene ved å innføre krav om å merke produktene. I dag er det bare krav om å merke produkter som har en viss konsentrasjon av disse stoffene.

Leder i Fremtiden i våre hender mener det går helt fint å lage gode klær og bra utstyr til barn uten å ta i bruk miljøgift. Foto: Renate Madsen

At for eksempel klesmerket Reima har klart å kutte miljøgift i sine produkter, viser at det er mulig, mener leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

– Vi bør alle være bekymret for det økende omfanget av miljøgifter som finnes i alt fra klærne våre til matpapir. At enkelte produsenter har greid å slutte med det viser at bruken av miljøgift er helt unødvendig, og vi må slutte å bruke det. Det er en oppfordring til politikere og produsenter, sier Riise.

– Dumt og farlig

MER OG MER: Småbarnsmor Anett Hande sier at hun hører mer og mer om miljøgifter, og at hun er bekymret for at det skal påvirke. Foto: Ola Hana / NRK

– Det er dumt og farlig at produktene inneholder sånne stoffer. Det var overraskende mange forskjellige produsenter egentlig, så det er sikkert sånne stoffer i det meste, sier småbarnsmor Anett Hande (36) til NRK etter å ha blitt vist undersøkelsen.

Hun er mor til en seks måneder gammel gutt, og er på Åpent Bakeri på Damplassen i Oslo sammen med en venninne. Hande sier at hennes generasjon også har vokst opp med alle disse giftstoffene, og det har gått fint med de fleste.

– Jeg er ikke så veldig bevisst, og burde sikkert ha vært mer bevisst enn det jeg er nå. Jeg hører mer og mer om det, og blir bekymret for at det skal påvirke, sier hun.

VISSTE IKKE: Unn Sandviken var ikke klar over at barneprodukter som for eksempel en vinterpose kan inneholde miljøgifter. Foto: Ola Hana / NRK

Utenfor Colosseum på Majorstua møter NRK enda en småbarnsmor med en liten gutt i vogna. Unn Sandviken (30) sier at hun pleier å sjekke hva barneklærne inneholder før hun kjøper dem, men giftstoffer har hun ikke vært oppmerksom på.

– Jeg var litt oppmerksom på det da jeg var gravid, med tanke på hva jeg spiste, som fisk og sånt. Men jeg var ikke klar over at for eksempel en vinterpose kan inneholde miljøgift, sier Sandviken.

Tabell PRODUKTER SVAR FRA PRODUSENT Helly Hansen norse pant Helly Hansen-produktet som ble testet er en vanntett, pustende barnebukse som drar nytte av behandlede materialer for å holde seg vind- og vanntett over tid. Alle sertifiserte testresultater som blir presentert for oss er godt innenfor de lovlige grensene, ifølge norsk lov. Alle testede materialer i denne buksen er også 100 prosent Bluesign-godkjent. Vi jobber tett sammen med både Bluesign og European Outdoor Group, i tillegg til Swerea i Sverige for å finne den beste mulige metoden for å redusere mengden fluorkarboner som brukes, og vi jobber mot en full utfasing av disse behandlingene i framtiden. Friends Coop vinterdress Coop er overrasket over resultatet, fordi Friends parkdresser ikke skal inneholde rester av kjemikalier, og våre egne tester viser ingen funn. - Friends bruker en sertifisert coating som skal være garantert fri for fluorstoffer, og våre egne tester viser ingen tegn på kjemikalier i parkdressen. Selv om funnene er innenfor lovkravene, ser Coop alvorlig på testresultatene fra Fremtiden i våre hender, og har levert inn ytterligere tester for å finne ut om fluor er tilsatt i produksjonen, eller om funnene av fluor kun er en enkelt hendelse. Våre kunder, som er de som eier Coop, skal være trygge på de produktene de handler hos oss derfor vil vi følge opp saken ytterligere for å være helt sikre på hva som har skjedd. Bugaboo vognpose vinter Bugaboo svarer at de ikke har noen kommentar til resultatene, men at deres produkter er underlagt strenge ytelseskrav. Britax softbag De ulovlige stoffene PFAS og PFOA ble ikke funnet i våre produkter. I henhold til informasjonen som ble gitt til oss, ble det bare oppdaget to stoffer, som begge ikke er regulert av loven, og svært lave spor ble funnet (bare 0,061 ppm 6: 2 FTOH og bare 5 ppm Totalfluor). Basert på disse resultatene, ser Britax Römer ingen indikasjon på at det vil påvirke miljøet eller menneskers helse. Close (POP-in) smekke Produsenten Close Parent: Alle våre produkter er laget for å være vare lenge og være gjenbrukbare, for å hindre avfall fra engangsprodukter. Vi er opptatt av å jobbe for å erstatte PFCs i våre produkter, og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre produkter på alle måter for å redusere miljøbelastningen. Men vår bransje har ennå ikke funnet et levedyktig alternativ som kan tilby samme ytelse og lange levetid, men vi fortsetter å undersøke nye materialer fortløpende. Distrubutør Inside: Vi har I dag mottatt nedenstående uttalelse fra vår samarbeidspartner og produsent av det aktuelle produkt. Som distributør kan vi legge til at vi alltid søker etter gode samarbeidspartnere som tar alle aspekter av produktutvikling i betraktning.Vi ber produsenter om at tester fremlegges for å sikre at vi ikke presenterer produkter som faller utenfor gjeldende lovgivning. Emmaljunga stormtrekk/regntrekk NRK har forsøkt å få en kommentar fra dem siden tirsdag ettermiddag, men at de foreløpig ikke har besvart NRKs henvendelser. McKinley jakke Gresvig har en langsiktig målsetning om å fase ut all vannavstøtende behandling som inneholder fluorkarboner (PFAS). Vi har en kontinuerlig dialog med våre leverandører i forhold til å finne gode fluorfrie alternativer. Når det gjelder testen som er utført har vi ikke fått vite hvilket produkt dette gjelder og kan derfor kun uttale oss på generelt grunnlag for McKinley-sortimentet. Målsetningen er å ha et fluorfritt sortiment for nyheter fra McKinley høst/vinter 2018 i våre butikker. Reusch votter Reusch vil ikke kommentere funnene i rapporten. Wheat vinterdress baby Vi har stort fokus på at alle vores produkter er økotex 100 certificeret, herunder også vores overtøj så vi er sikker på at alle grænseværdier bliver overholdt. Vi arbejder på at gøre vores produkter 100% fluor fri, og heldigvis er vi ret langt i processen. Vi er glade for der er så meget fokus på miljøet og støtter fuldt op omkring det. Bergans skallbukse Bergans erkjenner absolutt miljøutfordringen med PFAS-holdig impregnering. Derfor jobber vi hele tiden med å teste ut mulige erstatninger. Vi samarbeider med andre aktører i bransjen og er i tett dialog med leverandører og forskningsmiljøer som Kjemikaliegruppen (Swerea) for å løse disse utfordringene. Per i dag har vi ikke lykkes i å finne et fullverdig alternativ til PFAS som møter kvalitetskravene våre og som gir produktene like varige vannavisende og beskyttende funksjoner. Vi faser inn PFAS-fritt på flere produkter, men vi ser at dette kan redusere levetiden. Dessverre opplever vi at kunder leverer tilbake produkter med PFAS-fri WR, da de ikke tilfredsstiller de kravene til varig vanntetthet som de forventer. Vår oppfatning er at jo bedre kvalitet og jo lenger levetid et produkt har, desto mindre blir produktets totale miljøbelastning. Derfor utvikler vi produkter med høy kvalitet som er designet for å leve et langt og aktivt liv, samtidig som vi tilbyr tjenester som reparasjon, ombruk, redesign og utleie Tinkafu regntrekk Produktet som er blitt testet her er allerede erstattet med et mer miljøvennlig alternativ i november, slik utviklingen vår er til enhver tid som nevnt over. Vi er, og må være i en kontinuerlig prosess etter hvert som industrien finner bedre alternativer for miljøet, og da tilpasser vi også vår produksjon deretter. Våre kunder skal føle seg trygge når de kjøper et produkt fra oss og vi er glade for at det i Norge finnes et sterkt og strengt lovverk, og ikke minst et mål om å tilby PFAS-frie produkter innen 2020. Isbjörn of Sweden votter Rapporten är genomläst och jag kan endast respondera som jag gjorde på telefon att materialet vi använt är garanterar flourcarbonfritt av producenten och även uppmärkt med BionicFinishEco. Vid tillfällen som detta, när det gäller väldigt låga halter, så brukar förklaringen från producenten vara att materialet ”smittats” av annan icke flourkarbonfri produktion i samma fabrik. Vi kommer att skicka handskarna till fabriken för analys och åtgärd. Polarn O. Pyret skallbukse Totalfluor som er hva Framtiden i våre hender har testet viser at vårt produkt inneholder fluor, men ikke målbare nivåer av PFAS. Vi er sikre på at våre produkter ikke skal inneholde farlige kjemikalier og vil utføre relevante tester på dette produktet for å sikre at våre strenge krav overholdes. Polarn O. Pyret skriver videre at de selv tester sine produkter, og at de ikke har funnet målbare verdier av PFAS siden 2015. Det gjelder også produktet som Framtiden i våre hender påstår inneholder PFAS. Neomundo jakke Viktig i en slik sammenheng å få formidlet at dette Neomondo produktet ikke inneholder noen kjemikalier på forbudsliste og forøvrig har innhold av PFAS langt under grenseverdier og således er et trygt produkt. Vi har lenge vært opptatt av under hvilke forhold produktene produseres med arbeidsforholdene på fabrikkene. Vi har nå søkelyset på hvordan vi kan påvirke å bidra til å bedre miljøet. Vi har over en periode nå testet forskjellige alternativer og har som målsetning å ha erstattet bruk av PFAS i alle Neomondo produkter i produksjon innen 2019. Beckmann ryggsekk Våre produkter tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk og vi utfører jevnlig kontroll/test av oppfyllelse i henhold til regelverk hos våre leverandører. Beckmann har ambisjon om å eliminere miljøskadelige stoffer i våre produkter. Produktene med de høyeste nivåene av miljøgift

Produsenten Polarn O. Pyret stiller seg kritisk til metoden Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har brukt for å gjøre sine analyser. De mener dermed at analysen til NIVA ikke gir et godt nok grunnlag for å si at produktene inneholder miljøgift.