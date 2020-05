Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi bør planlegge å ha ham i mageleie i dag også.

Stemmen i rommet tilhører overlege Hans Christian Nyrerød ved intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han mener pasienten bør snus for å lette trykket på lungene og redusere faren for lungeskader.

Men legen er ikke sammen med pasienten som ligger covid-19-syk i respirator. Det er det kun to intensivsykepleiere som er.

Den ene av dem har et meget avansert headset på seg. Med dette kan hun gå rundt sengen hvor pasienten ligger. Hun kan vise legen hvilke infusjoner den syke får, hvordan respirasjonen er og hvordan pasienten ser ut. Sammen diskuterer de den videre behandlingen.

FØLGER MED: Overlege Hans Christian Nyrerød får nesten all informasjon han trenger for å vurdere behovet for videre behandling av pasienten mens han følger med fra et rom utenfor isolatet. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Ikke erstatning for folk

Helsepersonellet ved Diakonhjemmet sykehus har store forhåpninger til det nye utstyret de nå er i ferd med å teste ut. En slags digital previsitt som forbereder legeteamet på pasientens tilstand.

Det kan blant annet bidra til å redusere bruken av smittevernutstyr betraktelig, men også redusere den generelle smittefaren, da færre trenger å gå ut og inn av isolatet.

– Vi har det nå til testing, og da er det naturlig å se hva vi mister og hva vi får. Det er klart at den mellommenneskelige kontakten forsvinner noe, men dette er svært syke pasienter som stort sett sover og ikke får med seg det som skjer.

EVALUERER: Magne S. Flatlandsmo er klinikkleder for anestesi og kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Dette er likevel blant det vi evaluerer mens vi tester utstyret, forteller Magne S. Flatlandsmo.

Han er klinikkleder for anestesi og kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus.

Klare for ny runde

Det er de aller sykeste pasientene som havner på intensivavdeling. Og de som trenger hjelp til å puste må få det med en respirator. Pasientene på disse avdelingene er under konstant overvåkning fra flere sykepleiere.

Men ofte er mange involvert i behandlingen av disse pasientene. Hvis ikke alle må gå inn til pasienten reduseres smitterisikoen vesentlig.

AVANSERT: Slik ser headsettet som intensivsykepleieren har på seg ut. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Vi gjør dette for å kunne forberede oss på en ny bølge av smitte. Vi kan spare smittevernutstyr på dette og øke kompetansen hos dem som er med i pasientbehandling siden ikke alle må inn til pasienten. Man kan følge de vitale parametrene og annet som skjer uten å måtte kle seg om, sier klinikklederen.

Raskere utredet

FORDELER: Fagsykepleier Ingvild Sundelin har fått av seg smittevernutstyret og forteller om fordelene med den nye teknologien. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Fagsykepleier Ingvild Sundelin har blitt vant til å gå med headset og filme det hun ser inne hos pasientene. Hun har vært blant de fremste til å teste utstyret og tror det har en stor fremtid, spesielt i intensivpleie.

Men hun mener det også kan brukes for leger som er et annet sted i landet, eller kanskje for ambulansepersonell slik at akuttavdelingen får forberedt seg bedre.

– Vi har vært i en spennende fase og blitt utfordret på mange områder. Med disse dårlige pasientene har vi et sterkt ønske om å være til stede hos den syke. Dette må derfor ikke erstatte tilstedeværelse. Det skal være et supplement for å få raskere for utredet pasienten, forklarer Sundelin.

Må vurdere personvernet

Før systemet kan tas i bruk på pasienter, må systemet godkjennes. Blant annet ut fra personvernhensyn. Pasientene skal være trygge på at videoer av dem ikke havner på avveie.

ROS: Helsedirektøren roser kreativiteten på Diakonhjemmet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Helsedirektør Bjørn Guldvog har fått med seg arbeidet som har blitt gjort på Diakonhjemmet. Han er full av lovord om kreativiteten og håper det snart kan godkjennes for bruk.

– Det er bare helt strålende. Dette er løsninger vi kommer til å få bruk for. Nå er teknologien utviklet, så må vi bare være helt trygge på at sikkerheten er så god, at vi kan få dette ut i helsetjenesten, sier Guldvog



«Pasienten» på bildene er en dukke. Innstillingene av det medisinske utstyret er imidlertid likt det som vil være normalt for en pasient med covid-19.