Alle våre tannkremer er helt trygge å bruke. Våre barne- og juniortannkremer er helt fri for titandioksid, mens titandioksidet brukt i vår voksenportefølje er helt trygg. Det er nemlig slik at studiet som ligger til grunn for EFSAs konklusjon om å forby titandioksid i matvarer konkluderte med at det kun er titandioksid i nanopartikkel-størrelse som bidrar til bekymring, mens større partikler ikke ga den samme biologiske responsen. Titandioksidet brukt i våre tannkremer har ingen nanofraksjon, og det vil si at den ikke har den bekymringsverdige effekten, og er derfor helt trygg. Men da ingrediensen er omdiskutert jobber vi med å finne erstatningsstoffer til titandioksid i de produktene vi bruker det, slik at forbrukerne skal slippe å føle på en usikkerhet når de ser ingredienslisten, og håper å lansere dette i løpet av 2024. Men alle våre tannkremer er altså helt trygge å bruke slik de er i dag.

Elin Reitan, kommunikasjonssjef i Orkla Health.