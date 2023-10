NRK har de siste ukene skrevet om flere som opplever problemer med Tesla-biler og som ikke kommer noen vei når de klager. Men noen lykkes, en av dem er Wilhelm Hytten.

Han fikk beskjed om at det var hans skyld at lykteglassene på Teslaen sprakk:

– Dette er et tegn på ytre skade på grunn av bruk av kjemikalier, skrev Tesla i en e-post hvor de forklarte at garantien ikke dekker denne type skader.

Wilhelm Hytten kunne bevise at såpen han vasket sin Tesla 3 med var mildere enn Teslas egen grense. Foto: Privat

Såpen som var brukt i bilvasken var for sterk, hevdet Tesla. Men Hytten kunne etter litt egeninnsats bevise at såpen var mildere enn Tesla krevde.

Alle lyktene sprakk

– Jeg hadde gjort alt etter boka, vaska bilen børsteløst. Det føltes urimelig at jeg skulle betale for nye lykter, sier Hytten til NRK.

Wilhelm Hytten forteller at en baklykt sprakk noen få måneder etter at han kjøpte bilen ny i desember 2021.

Denne lykten ble erstattet kostnadsløst på Teslas goodwill, altså en handling som gir selskapet godt rykte og status.

Da de resterende tre baklyktene krakelerte sommeren 2022 skyldte verkstedet på såpevask og krevde 9 371,25 kroner for å erstatte dem.

Hytten mente nye lykter måtte være dekket av garantien på hans Tesla 3 og nekta å betale.

La fram såpebevis

I høst, over ett år etter at han fikk fakturaen og diskusjonen starta, ble saken behandla i Forbrukerklageutvalget.

Der la Hytten fram bevis på at såpen i vaskehallene han vasker sin Tesla 3 i har pH under 13, slik Tesla forlanger.

Hytten hadde skaffa seg datablad på såpen fra vaskehallen han bruker. Datablad er påbudt dokumentasjon for alle bedrifter som bruker stoffer og blandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Produksjonsfeil eller svakhet ved produktet kan være årsaken til sprekkene Forbrukerklageutvalget

Ifølge Forbrukerklageutvalget er det usikkert hva som gjør at lykteglassene sprekker. Men utvalget, som består jurister, gir Tesla ansvaret for å dokumentere at det er såpe som er skyld i at lykteglass sprekker:

– Verkstedets uttalelse er etter utvalgets syn ikke klar nok til å utelukke at produksjonsfeil eller svakhet ved produktet kan være årsaken til sprekkene som er oppstått, står det i vedtaket.

Feiret på Facebook

Etter at Wilhelm Hytten vant fram i Forbrukerklageutvalget delte han det på Facebook. Tesla-eieren har latt de 44.200 medlemmene på Tesla Owners Norway sin Facebook-side følge såpesaken mellom ham og Tesla.

44.200 medlemmene på Tesla Owners Norway sin Facebook-side har kunnet følge såpesaken mellom Hytten og Tesla. Foto: Skjermbilde / Facebook NRK

Hytten skriver:

– Etter over et år med krangling med Tesla, mekling med Forbrukertilsynet, rådgiving fra Forbrukerrådet, innhenting av data fra LaserWash/Bildusjen...kom til slutt dommen i Forbrukerklageutvalget:

At jeg frifinnes fra Teslas betalingskrav for bytte av lyktene.

Innlegget får mange tomler opp eller likes og kommentarer. Flere takker for at Hytten tar kampen.

478 tomler opp: Wilhelm Hyttens innlegg på Facebook for Tesla-eiere fikk mange likes og kommentarer Foto: Kari Lie / NRK

Risikerer flere lignende krav

Vedtaket om at såpe ikke skal kunne knuse bilglass kan bli tillagt vekt i lignende saker, mener forbrukerjurist Thomas Iversen Foto: Forbrukerrådet

Tesla har ikke anket vedtaket fra Forbrukerklageutvalget. Dermed risikerer Tesla flere krav om å erstatte lykter fra bileiere med samme erfaring som Hytten.

– Så lenge det ikke finnes avgjørelse høyere opp i rettssystemet vil avgjørelse i lavere instanser ha vekt, sier jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen, som følger med og noterer seg avgjørelsene som kommer. Om såpe-vedtaket fra Forbrukerklageutvalget sier juristen:

– Vanlig bruk av en bil inkluderer vask – enten i maskin eller for hånd. Det er åpenbart at bileiere må kunne vaske bilene sine i vaskehall uten å risikere at lyktene sprekker.

NRK har i to måneder forespurt Tesla om kommentar, men vi har ikke fått svar.