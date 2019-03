– Familievennlige, rimelige elbiler først i 2021

En familie som skal på lang ferie, har i dag bare fire alternativer til elbiler med god plass. De er dyre. Audi E-tron 55, Jaguar e-Pace og Tesla S og X koster fra rundt 650 000 kroner og oppover. Til gjengjeld har de bagasjeplass som en stasjonsvogn.

Hyundai, Opel og Kia har lansert sine små SUVer som mindre bagasjeplass. I tillegg har Nissan, Kia, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Tesla og Renault sedaner og mindre elbiler med bagasjerom fra rundt 420 liter og nedover.

Hvor blir stasjonsvogna av?

– Vi ser ingen tegn til rimelige og romslige familiebiler, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Nils Sødal i NAF mener vi må vente til 2021 før store og rimelige elbiler kommer fra flere produsenter. Foto: NAF

Til tross for stort fokus på elektrifisering ved årets bilmesse i Geneve, har ingen av bilprodusentene sagt at de vil lansere elektriske stasjonsvogner. Det kan skyldes at den store etterspørselen etter stasjonsvogner er et norsk fenomen, ifølge bransjen.

– Vi pusher de særnorske behovene bilbransjen blant annet om større biler som stasjonsvogner og tilhengerfeste, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Haugneland mener vi i Norge har kommet lenger enn Europa der elbiler fortsatt oppfattes som små bybiler. Produsentene, som har kommet med store biler, satser der det er mest penger først.

Tesla Y

– Akkurat som produsentene av flatskjermer og mobiltelefoner satser de på premiumsegmentet i starten. Men det vil dryppe ned på de billigere segmentene etterhvert, sier Haugneland.

Natt til 15. mars lanseres Tesla Y. Den er omtrent like store som Model 3, men skal ifølge lekkasjene ha litt større bagasjeplass og bli litt dyrere. Modell 3 koster i dag fra 430 000 kr oppover og har 425 liter bagasjeplass fordelt på et lite rom foran og et stort bak.

– Det blir ikke stor plass, men det kan gå for en familie. Men med en gang du har barnevogn spiser det opp mye av bagasjeplassen, sier Sødal i NAF.

Begge bilorganisasjonene er enige om at 2021 er året for rimelige og store familiebiler. Da krav til bilflåten som gjør at bransjen må satse elektrisk.

Blant annet VW-konsernet skal komme med biler som er bygd med tanke på at de skal være elektriske fra starten av. Da sparer de plass der bevegelige deler og motorer satt i tradisjonelle biler.

– Da blir ikke diskusjonen om du trenger stasjonsvogn eller SUV så viktig lenger. De sier bilene kan blir som en Golf på utsiden, men ha plass som en Passat innvendig, sier Sødal.

Ny kategori bil

Også i Norge er interessen for stasjonsvogner på vei ned. Ifølge tall nrk.no har hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikk er stasjonsvognsalget halvert siden 2011.

– Stasjonsvognen trenger ikke å være død. Det går i bølger. Men kanskje blir elbilene som utnytter plassen godt et helt nytt segment. Kompakt utvendig og stasjonsvogn innvendig, hvis det blir slik de sier, sier Sødal.

Petter Haugneland i Norsk elbilforening mener familier ikke trenger å kjøpe en bil til alle bruksområder. Foto: Norsk elbilforening

Haugneland mener mangelen på store og prisvennlige elbiler ikke trenger å være en hindring for en familie.

– Folk bør tenke gjennom behovene de har i det daglige. Det er et alternativ å leie de gangene de trenge større bil.