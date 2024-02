Torsdag vart ein heilt uvanleg dag for Nicholay Nordahl, som jobbar på ein badstove-båt i Oslofjorden.

På veg tilbake til Aker Brygge seier ein av gjestane om bord at ein bil har køyrt ut i vatnet.

– Eg ser at det er ein person som klatrar ut av vindauget på førarsida av bilen. Personen kjem seg opp på taket og hjelper ein til person ut av bilen, beskriv Nordahl.

Då var båten berre 100–150 meter unna bilen, anslår han. Dermed sette han stø kurs rett mot bilen for å redde dei to personane.

Men før dei rekk fram, har bilen tatt inn så mykje vatn at den søkk.

– Dei hamna begge to i sjøen, fortel Nordahl.

Ein badstovebåt måtte sette i gang redningsaksjon då to personar hamna i vatnet etter at bilen dei satt i køyrde ut i Oslofjorden. Du trenger javascript for å se video. Ein badstovebåt måtte sette i gang redningsaksjon då to personar hamna i vatnet etter at bilen dei satt i køyrde ut i Oslofjorden.

Kunne varma seg raskt

Heldigvis rakk dei ikkje vere lenge i vatnet før båten nådde fram.

– Det var òg godt at det var ein badstovebåt med eit varmt rom dei kunne varme seg i, etter at dei hamna ute i fjorden – som i dag held ein halv grad, seier han.

Sjølve redningsaksjonen gjekk så fort føre seg at han ikkje rakk å tenke så mykje på noko anna enn å køyre båten.

– Sjokket eller adrenalinet rakk ikkje heilt sette inn, før me heldigvis hadde fått redda dei.

Veit ikkje kva som har skjedd

Oslopolitiet fekk melding om hendinga klokka 15.39. Dei veit førebels ikkje kvifor bilen hamna i vatnet.

– Korleis går det med dei to personane som vart henta opp av vatnet?

Naudetatane rykka ut til Aker Brygge for å henta opp bilen att. Det gjekk ikkje heilt problemfritt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det står fram for meg som at dei er relativt uskadd, utover å vere kalde, seier operasjonsleiar Bjarne Pedersen i oslopolitiet.

Den fyrste meldinga gjekk ut på at det truleg var to personar i bilen. Pedersen seier òg at brannvesenet har søkt i vatnet rundt bilen, og at ingenting tydar på at det er nokon i vatnet.

Utfordrande å redda bilen

Kort tid etter hendinga var brannvesenet på plass ved Aker Brygge for å heva bilen opp frå vatnet.

– Utfordringa er at det er ein elbil, og den byrjar å ryke med ein gong me tar han opp til overflata, seier Sverre Starholm, innsatsleiar i brannvesenet.

Innsatsleiar Sverre Starholm i brannvesenet seier dei ikkje kan heva bilen opp frå vatnet enno. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det tydar på at noko har skjedd med batteriet – og gjer òg at brannvesenet ikkje kan sløkka brannen på vanleg måte.

– Me kjem til å senka han ned på botnen igjen og la han stå der i 48 timar, før me hevar bilen igjen, seier Starholm.