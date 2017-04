Tesla-kjøpere får en halv milliard i momsfritak

Samlet momsregning som kjøperne av Tesla Model X slipper å betale, tilsvarer kostnadene ved å gi gratis årskort til om lag 30.000 Oslo-pendlere fra tettsteder som Drammen, Moss og Ski, skriver Dagens Næringsliv.

Årsaken til det høye beløpet, er at elbil-reglene ikke har noen øvre grense for hva en bil kan koste og likevel få full avgiftsfrihet. Det samme gjelder for alt ekstrautstyr til bilen.

– Må gå en grense

Arbeiderpartiet mener at avgiftsregimet blir for gunstig for de dyreste bilene.

– Tesla og andre biler skal ha en avgiftsfordel, men det må gå en grense for hvor stor lettelsen skal være. Når staten bruker store summer på å subsidiere ekstrautstyr til dyre biler, svekkes legitimiteten til ordningen og det har absolutt ingen klimaeffekt, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen til avisa.

Åpner for endring

Det er solgt 2.183 biler av modellen etter at den kom i salg i fjor sommer.

Regjeringen har, med støtte fra KrF og Venstre, gått inn for at støtteordningene for elbiler bør vare fram til 2020, men nå mener også KrF at det er på tide å se på ordningen på nytt.

– Jeg mener det bør ses på ulike modeller for å endre dagens regler. En ting er å vurdere et tak på hvor dyr bilen bør være, men også avgrensninger for hva som kvalifiserer til avgiftsfritak og hva som ikke gjør det, sier KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, til Dagens Næringsliv.