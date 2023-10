– Det er mulig dette er stilen i USA, men det er ikke det jeg forventer fra en bilforhandler, sier Ole Egge fra Ås.

Han måtte møte i Oslo tingrett i 2021, etter at Tesla saksøkte ham.

Historien hans er ikke unik, ifølge advokat Jens Christian Riege i Norges automobilforbund (NAF).

Meldte fra om feil

Stridens kjerne i Ole Egges tilfelle var en reparasjon på hans Tesla X, som flere ganger var levert inn til verksted på grunn av feil med fjæringen.

Da bilen hadde gått nærmere 100.000 kilometer og garantien på bilen snart ville være ute, oppsøkte han Tesla og fortalte om flere feil på bilen.

– De noterte ned det jeg sa, og jeg fikk time 14 dager seinere, sier Egge.

Da han kom tilbake til verkstedet to uker seinere, fikk Egge beskjed om at garantien ikke gjaldt fordi bilen nå hadde kjørt over 100.000 kilometer.

– Jeg fikk også beskjed om at jeg skulle lagt inn feilene i appen, men jeg er ikke typen til å bruke app. De hadde jo notert alt jeg sa, sier han.

Ole Egge oppsøkte Teslas verksted og fortalte om feil på sin bil. 14 dager seinere var garantien ute, Tesla mente feilene ikke var registrert i tide, for Egge hadde ikke brukt appen. Foto: Privat

Nektet å betale

Da Egge fikk en regning på 38.000 kroner for reparasjoner, nektet han å betale.

Han ville heller ikke betale da Tesla slo av på prisen og krevde 17.000 kroner. Egge hyrte advokat og tok saken til forliksrådet.

Der fikk han automatisk medhold, siden Tesla aldri møtte opp.

Etter noen uker ble han saksøkt av Tesla, og måtte møte i retten.

Bilselskapet mente de ikke var blitt orientert godt nok om møtet i forliksrådet og fikk medhold i retten på det.

Dermed ble det ny runde i forliksrådet. Egge vant fram igjen.

– Kan være en strategi

Egge er ikke den eneste som har opplevd å bli tatt til retten av bilgiganten.

Oslo tingrett opplyser til NRK at Tesla har vært part i 19 saker siden 2019, enten som saksøker eller saksøkt.

Sju av stevningene endte med dom, mens tolv endte med forlik hvor partene ble enige før rettssaken startet.

Forlik er hemmelige avtaler, hvor det ikke er mulig for andre å se for eksempel hvor mye en bilkjøper har fått i avslag eller om vedkommende får hevet kjøpet på bilen.

– Det kan tenkes at dette er en bevisst strategi fra Tesla, at de heller vil inngå et forlik når de kommer så langt, for å slippe at noen har fått løst saken sin rettslig.

Det sier Jens Christian Riege i NAF.

– Da vil en kunne si at det ikke finnes presedens. Altså at alle med en lignende sak kan kreve samme løsning.

Egge mener Tesla kjører amerikansk stil når de går til sak mot kundene. Her er Tesla-gründer og øverste sjef Elon Musk. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

– Tesla har solgt veldig mange biler i Norge, er det ikke naturlig at det kommer en del klager?

– Det er naturlig at den som selger mest, får flest klager. Min frustrasjon er hvordan Tesla håndterer disse klagene underveis, svarer Riege.

NRK har i flere uker kontaktet Tesla for å få en kommentar til denne saken, uten å få svar.

– Tesla er vanskeligere

– Forbrukere som har hatt en klagesak mot Tesla for en reparasjon til 20.000, 30.000 eller 50.000 kroner, og som har vunnet fram i forliksrådet eller Forbrukerklageutvalget, får plutselig en stevning i fanget fra et av landets største advokatfirmaer som jobber for Tesla. Det kan være en ganske ubehagelig opplevelse, sier Riege.

NAF-advokaten mener Tesla er en vanskeligere motpart enn andre bilforhandlere.

NAF-advokat Jens Christian Riege mener Tesla er lite interessert i å kommunisere eller komme til enighet og at det dermed lettere blir rettslig tvist. Foto: NAF

– Vi jobber med tusenvis av saker hvert år og løser mange saker i dialog med forhandlerne. Med Tesla er det generelt sett vanskelig å kommunisere med, og vanskeligere å komme til enighet med underveis i prosessen, sier Riege.

NAFs erfaring er at Tesla først reagerer når de får et vedtak i Forbrukerklageutvalget eller en dom i forliksrådet mot seg.

Det synes Ole Egge er merkelig.

– Å gå til sak mot kundene, kan det være nødvendig? Jeg synes det er en merkelig kundebehandling, sier han.

Og han kjører ikke Tesla lenger. Nå kjører han elbil fra Mercedes.