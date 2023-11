– De virker ikke interessert i hvordan det går med meg. De er bare opptatt av om jeg kommer tilbake på jobb. Så inntrykket er at jeg enten må komme tilbake og jobbe selv om jeg har vondt, eller så får jeg ikke jobbe i Tesla.

Føler seg presset

Det sier en tekniker som jobber på et Tesla-verksted i Norge. Mannen vil være anonym – han er sykemeldt og opplever seg presset av ledelsen. Nylig meldte han seg inn i Fellesforbundet. Han vet at Tesla ikke ønsker fagorganiserte, men mener han trenger beskyttelse så han ikke mister jobben.

– Lederen min sier «du har sittet for lenge hjemme, nå må vi gjøre noe med dette», enda jeg har store smerter og går på trekant-medisiner. Teknikerens inntrykk er at ledelsen ikke tror at han behøver sykemelding.

Tesla vil ikke inngå avtaler med fagforeninger, og selskapet er heller ikke organisert på arbeidsgiversida. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

NRK har siden august tatt kontakt med Tesla for å få kommentarer, så også i denne saken. Vi har ikke fått svar.

I Sverige har IFMetall-organiserte Tesla-ansatte og deres støttespillere streiket siden slutten av oktober for å få tariffavtale med Tesla. I en uttalelse sier Tesla-ledelsen at den ikke ser noen grunn til å signere kollektive avtaler.

Tesla-ledelsen har uttalt at det ikke får konsekvenser om ansatte organiserer seg, men grunnlegger Elon Musk har tidligere gått hardt ut mot fagforeninger. I februar ble 30 organiserte ansatte som ville verve flere sparka fra jobbene sine i Buffalo. I 2018 skal Musk ha tvitret at fagorganiserte skulle miste Tesla-aksjer.

– Kontakter oss av frykt

NRK har snakka med de ni avdelingene i Fellesforbundet som har Tesla i sitt nedslagsfelt. De forteller at få av Teslas rundt 500 verkstedansatte i Norge er organisert. Enkelte avdelinger bruker likevel mye til på Tesla-ansatte og deres problemer.

Oskar Lindøe i Fellesforbundets avdeling i Oslo og Akershus har få medlemmer hos Tesla, de som vil bli medlem er redde for å miste jobben. Foto: Privat

– Det er ikke for å få tariffavtale Tesla-ansatte kontakter oss – det er av frykt. De er redde for oppsigelse, forteller Oskar E. Lindøe, leder i Fellesforbundet i Oslo og Akershus:

– Har Tesla-ansatte større grunn til å frykte oppsigelse enn andre verkstedsansatte?

– Vi har hatt sju oppsigelsessaker med Tesla de siste årene. Det er et høyere antall enn andre verksteder. Ser en på det lave antallet medlemmer vi har i Tesla er selskapet overrepresentert, påpeker Lindøe. Han forsikrer Fellesforbundet vil hjelpe den sykemeldte Tesla-teknikeren:

– Ingen skal miste jobben fordi de er sykemeldt i Norge.

Fellesforbundet har få medlemmer fra Tesla, men selskapet er overrepresentert i antall oppsigelsessaker, forteller Oskar Lindøe Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Lindøe mener det er «helt utrolig» at Tesla har en policy om at organisering ikke er ønska verken på arbeidstaker- eller arbeidsgiversida.

– Tesla-ansatte som melder seg inn i Fellesforbundet vil ikke at noen skal få vite det, de vil holde det hemmelig for ledelsen og for kollegene. Det sier sitt om hvor giftig Teslas holdning er.

Krever kreativitet

Også i Drammen er konfliktnivået høyt. Nestleder i Fellesforbundet, Runar Landsverk, har hatt 10 saker om sykemeldinger og oppsigelser de siste årene.

Runar Landsverk i Fellesforbundets avdeling i Drammen og Kongsberg mener Tesla gjør livet vanskeligere for sykemeldte. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– Når det går mot oppsigelse blir ansatte innkalt på møte nokså brått. Der får de beskjed om at «vi har ikke bruk for deg, du virker ikke».

Flere tilbys tre måneder lønn hvis de leverer nøklene og går hjem på dagen, forteller Landsverk. Hvis den ansatte takker nei følger det en prosess og da gjør Tesla det som kreves ifølge norsk lov, understreker Landsverk.

Men Tesla stiller i tillegg med egne vurderingsskjemaer – en såkalt PIP, eller Performance improvement plan. NRK har fått se skjemaene som måler Tesla-ansattes prestasjoner.

En mekaniker ved et norsk Tesla-verksted får karakteren uakseptabelt/dårlig i lista som vurderer hans evne til å vise fortreffelighet. Foto: Fellesforbundet

Følgende krav stilles under avsnittet «viser fortreffelighet»:

tar på seg tøffe problemer

tenker kreativt og løser problemer, ikke bare gjentar det som er gjort før

fleksibel, takler tvetydighet godt

eksperimentere, tester og lærer

forpliktet til Teslas oppdrag

fokusert på kunden

proaktiv – står for handling

kommuniserer dårlige nyheter raskt og høyt

svært målbevisst og motstandsdyktig

kreativ og ressurssterk, gjør mye ut av lite

tar eierskap og ansvar

høy produktivitet og produksjon, og er hardtarbeidende

verdsetter kvalitetsarbeid

deltar aktivt i kontinuerlige sikkerhets- og helseforbedringer

I et notat under skjemaet beskrives bilmekanikeren som en som får problemer hvis han settes på andre oppgaver enn dem han er vant til. Lederen krysser av for at måloppnåelsen er «uakseptabel/dårlig».

– Må være som Musk

Den sykemeldte teknikeren vi møter er spent på hvordan hans «PIP» vil komme til å se ut og ikke minst hva han får i poeng fra Tesla-ledelsen.

En må være på linje med Elon Musk for å få toppkarakteren 5 i Teslas interne vurderingssystem hevder den anonyme Tesla-teknikeren. Foto: AFP

– Du kan få fra 1 til 5 poeng. Får du 1 da er det sparken, 2 betyr at du må jobbe med deg selv. Hvis du ikke klarer det så er det sparken da. Så du må ligge mellom 3 og 4. 5 er umulig, da er du Elon Musk!

Runar Landsverk og Oskar Lindøe mener PIP og poengene går på trynefaktor.

– Kravene er så vage at det er umulig å vite om du oppfyller dem, sier Landsverk.

Den sykemeldte teknikeren hadde erfaring fra andre bilverksteder da han søkte jobb hos Tesla.

– De fleste har elbil og Tesla er populært så jeg tenkte det var en sikker fremtid. Det var liksom det jeg hadde i hodet da jeg søkte jobb der.

– Hva tenker du nå da?

– Når jeg ser sakene som foregår og hvordan folk blir behandlet så får jeg litt avsmak da. Jeg tenker: Var dette lurt?