Terrortiltalt nordmann (23) beskrev seg selv som grunnlegger for terrornettverk

Den norske 23-åringen var medisinstudent i Bulgaria da han ble pågrepet sommeren 2022.

Da hadde han ifølge tiltalen i et års tid vært aktiv i den nyetablerte gruppen Hurras al-Tawheed på kanaler i sosiale medier tilknyttet Al Qaida.

Statsadvokat Frederik Ranke opplyser til NRK at PST mener at gruppen er en støttegruppe til Al Qaida.

I mai 2022 intervjuet den danske terrorforskeren Tore Hamming talspersonen til gruppen, kalt Abu Yahya, for bloggen Jihadica. Kort tid etter ble mannen pågrepet. Han er tiltalt blant annet for å være Abu Yahya.

Hamming har avslått å stille til intervju i denne saken, da han skal vitne i rettssaken mot nordmannen som begynner 22. mai.

Tre av magasinene den unge mannen er tiltalt for å ha deltatt i publiseringen av. Faksimile: skjermbilde

I intervjuet beskrives oppstarten til Hurras al-Tawheed, og mannen beskrives som en av grunnleggerne i gruppen.

– Abu Yahya er en av medgrunnleggerne av Hurras al-Tawheed. Han har vært her fra begynnelsen og ble valgt av medlemmene til å være den som driver gruppen framover. Vi mener han er en god leder med en god visjon, heter det i svaret fra mannen, som synes å omtale seg selv i tredjeperson.

Så ramses det opp hva flere andre medlemmer synes om han:

– Han er mest egnet for å være vår talsperson på grunn av hans erfaring og organisatoriske egenskaper, sier en med tilnavnet Abu Abdullah.

Erkjenner straffskyld og angrer

Den unge mannen er tiltalt for å ha oppfordret til terror gjennom blant annet å publisere sju magasiner med navnet «O Mujahideen in the West». Han er også tiltalt for å være medlem i Al Qaida.

Mannen erkjenner straffskyld for begge forholdene, ifølge hans forsvarer Farhad Shæriæti.

Farhad Shæriæti er forsvarer til den tiltalte mannen. Foto: privat

Shæriæti ønsker ikke å kommentere påstandene til Abu Yahya, som skal være nordmannen, overfor NRK:

– Bevisførselen kommer fram i retten, sier han.

Han beskriver sin klient som en ung, oppegående gutt som angrer dypt på det han har vært med på.

– Bakteppet for det som skjedde kommer man tilbake til i domstolen. Ting er ikke så svart/hvitt som det kanskje virker som. Han ser fram til å møte opp i retten og forklare seg for domstolen, sier Shæriæti.

– Han er norsk statsborger, stolt av det, og han ønsker å komme tilbake til samfunnet så raskt som mulig.

Forsiden til et av magasinene den norske medisinstudenten er tiltalt for å ha bidratt til å utgi. Faksimile: Skjermbilde

Tilpasset unge

Magasinet vakte oppsikt i forskermiljøer som overvåker terrornettverk blant annet på grunn av fokuset på å nå unge.

«Beskjeden må tilpasses situasjonen vi står i. Vi har forstått at ungdommen er vant til kort og rask informasjon. Vi har innsett at dette er måten informasjon bør spres. Raskt – enkelt – sant», heter det i ett av magasinene mannen er tiltalt for å ha distribuert i sosiale medier, ifølge Global Network on Extremism and Technology.

– Magasinet «O Mujahideen in the West» er et forsøk fra Hurras Al-Tawheed på å få muslimer i vesten til å forstå at de har blitt lurt om Islam, sier det som skal være nordmannen i intervjuet.

– Vi valgte engelsk som vårt hovedspråk, fordi det er utbredt i hele verden, sier han videre.

De korte magasinene inneholdt, ifølge tiltalen mot mannen, blant annet oppskrifter på hvordan knivstikke noen og hvordan lage napalm.

I intervjuet skrytes det også av de positive tilbakemeldingene gruppen fikk etter at de begynte å publisere magasinene.

Frederik Ranke er aktor i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Blant annet hevdes det at en som jobber med Al Qaida tok kontakt med dem og ga dem råd om hvordan de skulle strukturere gruppen.

Og at Hurras al-Tawheed samarbeider med mediefløyen til pakistanske Taliban, Umar Media, om oversetting av deres budskap.

Samtidig understreker han at Hurras al-Tawheed ikke har sverget troskap til verken Al Qaida eller andre nettverk.

– Vi vil at muslimene i den vestlige verden glemmer denne borgerkrigen som kom fra Sham. Vi ser ikke grunnen til at en «ensom ulv» skal bekymre seg for hvilken gruppe de tilhører, men vil at hun eller han skal dedikere livet sitt til Allah og gjøre en operasjon på vegne av hele fellesskapet, svarer gutten.

Skal ikke ha sverget troskap til Al Qaida

Statsadvokat Ranke sier at selv om den tiltalte eller gruppen han skal ha grunnlagt ikke har sverget troskap til Al Qaida, mener påtalemyndigheten likevel at de er tilknyttet det internasjonale terrornettverket.

– Det er ikke noe krav om at man må sverge troskap til en organisasjon for å regnes som en støttespiller. Det er en del fremmedkrigere som hevdet å ikke sverge troskap til ISIL, men det er ikke noe vilkår for å bli vurdert som en deltaker at du har sverget troskap, sier Ranke.

Ifølge Ranke er det ikke publisert magasiner siden den terrortiltalte mannen ble pågrepet i Bulgaria. Han ønsker ikke å si noe om Hurras al-Tawheed sin størrelse eller hvor andre medlemmer er basert, men bemerker at de har kommunisert på engelsk.

Ranke mener det at magasinene medisinstudenten er tiltalt for å ha laget er rettet mot unge, gjør dem farligere:

– Man retter seg her mot en sårbar gruppe, som kan være lett påvirkelig. Det ser vi alvorlig på.

– Hvor stort voldspotensial mener dere Hurras al-Tawheed kan ha?

– De oppfordringene som kommer har et voldspotensial hvis noen gjør alvor av oppfordringene. Det vil jo innebære et terrorangrep. Og målgruppen er yngre mennesker, sier han.