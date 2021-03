Den 30 år gamle norske statsborgeren dro til Syria og fremmedkriger-kjæresten Bastian Vasquez i februar 2013. I retten har hun sagt at hun angret på reisen allerede i mai samme år.

I desember 2016 hadde kvinnen vært i Syria i nesten tre år.

På det tidspunktet befinner hun seg i IS-hovedstaden Raqqa. Hit har kvinnen flyttet med sin andre ektemann, en shariadommer, etter at Vasquez mistet livet mens han lagde bomber.

Kvinnen har forklart i retten at det ikke var mulig å overleve i kalifatet uten en mann.

Fredag ble det lagt frem meldinger der faren til kvinnen tar kontakt mens kvinnen er i Raqqa. På dette tidspunktet har kvinnen fått to barn, det yngste er bare noen måneder gammelt.

Faren er svært bekymret, og foreslår at datteren skal komme seg til Pakistan. På dette tidspunktet er kurdiske styrker er i ferd med å angripe IS-hovedstaden, med støtte fra internasjonale luftangrep. Mange sivile mistet livet.

I en melding til et annet familiemedlem fra samme periode skriver kvinnen at hun hørte seks-syv bomber dagen før, utenfor hovedstaden.

Kvinnen sier til faren at hun likevel ikke er redd, fordi «Allah beskytter henne»:

«Jeg vil ikke tilbake til vantro»

Meldingen er en av en lang rekke lydmeldinger og skriftlige meldinger som ble lagt frem i retten fredag.

Meldingene, som hovedsakelig ble sendt fra den krypterte meldingsappen Telegram, er fra mai 2014 og hele tiltaleperioden:

Kvinnen skriver flere ganger til familiemedlemmer at hun ikke vil tilbake til Norge.

Hun forteller at hun fikk penger etter den første ektemannens død, og at hun og/eller den neste ektemannen i en periode mottok et månedlig beløp fra IS.

Det fremgår etter hvert at det månedlige beløpet blir mindre, fordi IS får mindre tilgang på penger.

Etter hvert erkjenner hun også at hun kunne trengt penger fra familien, dersom hun skal komme seg ut av Syria.

Etter hvert diskuteres det også måter å komme seg ut av Syria på. Flere ganger avfeier imidlertid kvinnen forslagene.

Jeg ha'kke planer om å komme tilbake til Norge. Det skjer ikke. Jeg vil ikke tilbake til kuffar (vantro), zina (sex utenfor ekteskapet), haram (alt som er forbudt i islam) Terrortiltalt kvinne til familiemedlem, november 2016

– Illustrerer godt hvordan hun har det der nede

Meldingene er et viktig bevis for påtalemyndigheten, fordi de gjør det mulig å ettergå kvinnens forklaring, sier statsadvokat Geir Evanger.

– Meldingene som har gått mellom henne og familien mener vi illustrerer godt hvordan hun har det der nede, og det er viktig. Så har jo hun sin forklaring på de meldingene.

Den terrortiltalte kvinnen har flere ganger sagt at hun ikke var fri til å skrive eller formidle det hun ønsket fra IS-kontrollerte områder. Både fordi mobiltelefonen ble kontrollert av ektemennene, eller fordi hun ble overvåket på nettkafeer.

Evanger erkjenner at bevisbildet i saken er sammensatt.

– Hun har stått på den forklaringen hun har gitt hele veien, også konfrontert med disse meldingene. Hun forteller at måten vi tolker det på ikke er riktig, sier Evanger.

– Det var ikke et alternativ

Den terrortiltalte kvinnen sendte også fortvilte lydmeldinger til familiemedlemmer i 2017:

«Det er ikke bare å komme seg ut da, vennen min. Det er kaos-opplegg.»

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, spurte kvinnen om hvorfor hun ikke bare fortalte faren at det ikke var noen sjanse for at hun kommer seg ut.

– Fordi da skjønner han at jeg har gitt opp håpet. Det ville vært en ekstra påkjenning for ham, svarte hun.

13. januar 2018 sender hun en Telegram-melding til sin søster:

Kan ikke love at jeg snakker med dere igjen. Mange ganger jeg tenker, hvis barna mine dør før meg, jeg kommer til å være glad. Vet du hvorfor? For da vet jeg at de er på et trygt sted. Tryggere enn stedet jeg er på. Det stedet jeg er på, jeg ønsker det ikke for meg selv engang. Hvordan skal jeg da ønske det for mine barn?

I retten fikk kvinnen spørsmål om hvorfor hun ikke tidligere fortalte familien at hun hadde det ille.

– Jeg ville jo ikke at familien min skulle vite at jeg hadde det ille mine siste år av livet, svarte kvinnen.

«Holdt på å bli drept»

De siste meldingene er sendt like før kvinnen kom seg til Al Hol-leiren i 2019. På dette tidspunktet diskuterer hun mer inngående med faren hvordan hun kan bruke en menneskesmugler for å komme seg ut av den siste IS-byen, Baghouz.

«Situasjonen ligger veldig tynt enn for i dag om natten kl. 4 der vi bodde det begynte fly kuler og raketter holdt på å bli drept», skriver kvinnen til sin far.

Kvinnen skriver samtidig at hennes siste ektemann har funnet «en trygg vei ut», for 20.000 dollar. Faren sier han er villig til å betale hva det måtte koste. De neste meldingene som sendes er fra interneringsleiren Al Hol.

I januar 2020 ble kvinnen og hennes to barn hentet til Norge.

«Elsker livet»

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, mener meldingene viser et behov for å skjerme familien mot den brutale virkeligheten. Han viser blant annet til at kvinnen i rundt et år ikke fortalte familien at Bastian Vasquez var død.

– Så erkjenner hun det etter lang tid, og sier også i meldingen at grunnen til at hun ikke delte det med familien var at hun ikke ønsket å bekymre dem.

– Vi mener meldingene bekrefter hennes forklaring om hvorfor hun i en del meldinger, for å bruke hennes eget uttrykk, «elsker livet» i Syria. På samme tid har hun to små barn, og er uten midler. Det harmoniserer dårlig, sier Nordhus.

Angret

Dette lydklippet fra 2019, som NRK har gjengitt tidligere, er sendt til faren. Den sendes i det IS-kalifatet går i oppløsning og den terrortiltalte kvinnen ber om å bli hentet til Norge:

Spill av lyd Veldig fort, hvis det er mulig. Vær så snill. Fort. Det er ikke trygt hvor enn jeg er. Det er snipere overalt.

I mars 2019 møtte NRK kvinnen i Syria. Da sa hun at hun angret.

– Vær så snill og hjelp oss, sa hun.

