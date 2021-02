Mandag møter kvinnen i Oslo tingrett, tiltalt for å ha vært deltager i en terrororganisasjon. Aftenposten melder tirsdag at kvinnen har blitt løslatt fra varetekt, under en uke før rettssaken starter.

Grunnen er at PST mener at vilkårene for å holde kvinnen fengslet ikke lenger er til stede, bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i PST overfor NRK.

– Hun ble løslatt i går kveld, legger Bernsen til.

Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST, sier til at spørsmålet om løslatelse er drøftet med statsadvokaten.

Etter det NRK får opplyst var grunnen til at kvinnen fortsatt satt i varetekt at PST ville unngå at kvinnen påvirket et vitne i utlandet, som fortsatt ikke er avhørt før rettssaken.

PST har imidlertid innsett at det ikke vil la seg gjøre å gjennomføre avhøret før rettssaken, som starter mandag. Dermed var ikke vilkårene for å holde 30-åringen fengslet lenger til stede.

Kvinnen har sittet i Bredtveit fengsel siden hun ble hentet til Norge i fjor.

– Har kastet nikaben

Kvinnen, som har vært gift med flere IS-krigere, nekter straffskyld. Hun har tidligere uttalt seg til mediene iført en nikab, et hodeplagg som dekker hele ansiktet, bortsett fra øynene.

Ifølge forsvareren kommer hun ikke til å bruke nikaben når hun møter i retten.

– Hun kler seg etter behov og i tråd med de ønskene hun har som et fritt menneske i dag. Da er bekledningen en annen en den hun hadde før, blant annet i Al Hol-leiren, sa forsvarer Nils Christian Nordhus til NRK i slutten av forrige uke.

– Har hun kastet nikaben?

– Det er helt korrekt.

– Hvorfor har hun valgt å ta av seg den?

– Simpelthen fordi hun som et fritt menneske i Norge i dag ikke har behov for eller noe ønske om å være iført et slikt plagg. Da kler hun seg i stedet i tråd med det hun har behov for og ønsker å ha på seg, som en annen person, sier forsvareren.

NRK møtte den terrortiltalte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria i mars 2019, etter at det såkalte kalifatet hadde falt. Kvinnen nektet da for at hun hadde støttet IS. Du trenger javascript for å se video. NRK møtte den terrortiltalte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria i mars 2019, etter at det såkalte kalifatet hadde falt. Kvinnen nektet da for at hun hadde støttet IS.

Sminket

Den 30 år gamle kvinnen reiste fra Norge til Syria for å være sammen med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez vinteren 2013. De to hadde allerede giftet seg på videolink.

Vasquez fikk etter hvert en sentral rolle i terrorgruppa IS i Syria. Norsk politi mener han døde i forbindelse med fremstilling av IS-bomber i 2015.

ANONYM: Den terrortiltalte kvinnen er iført vestlige klær når NRK møter henne i fengsel. Hun har latt seg avbilde, men vil være anonym. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

Da NRK møtte kvinnen i Bredtveit kvinnefengsel i slutten av forrige uke, var hun sminket og ikledd en hvit bukse. Hun ønsker å være anonym, men gikk med på å la seg fotografere til denne saken.

To år har gått siden NRK møtte henne i den beryktede Al Hol-leiren, nordøst i Syria. Ikledd nikab bønnfalt hun norske myndigheter om å hente henne og de to barna hjem.

Kvinnen hevdet også at hun aldri har støttet IS, og kun dro til Syria på grunn av sin første ektemann.

NRK ba også om å intervjue kvinnen i fengsel før den kommende rettssaken. Forsvarer Nordhus sa da at hun ikke hadde anledning til å la seg intervjue i fengsel, grunnet restriksjoner pålagt av retten.

I fengsel var kvinnen underlagt brev- og besøkskontroll og kunne ikke snakke med andre, med mindre en representant for Politiets sikkerhetstjeneste er til stede.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kvinnens forsvarere etter at det ble kjent at hun er løslatt, foreløpig uten hell.

Den terrortiltalte kvinnen har vært gift med Bastian Vasquez (i midten, med hvit kjortel). Her er han fra en demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB

– La til rette for kamphandlinger

Fra 2013 til 2015 tok IS kontroll over store landområder i Irak og Syria. Suksessoppskriften bestod av frykt, vold og strategisk bruk av propaganda i sosiale medier.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Påtalemyndigheten mener den terrortiltalte kvinnen hjalp terrororganisasjonen ved å passe barn og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet. I Syria var kvinnen gift med tre menn med IS-tilknytning. Hun fikk ett barn med hver av de første ektemennene.

– Vi mener hun har tatt vare på barna, hatt ulike oppgaver i hjemmet og da lagt til rette for at disse fremmedkrigerne kunne delta aktivt i kamphandlinger for ISIL, sier statsadvokat Geir Evanger.

Kvinnen har tidligere hevdet at hennes første ektemann nektet henne å forlate Syria. Aktor vil ikke utelukke at hun angret på et tidspunkt, men sier det blir et juridisk spørsmål om det er relevant, all den tid hun dro frivillig til Syria i utgangspunktet.

– Det er en anførsel fra henne og forsvareren at hun ikke kunne komme seg hjem og ble holdt mot sin vilje. Det er et bevisspørsmål som blir sentralt i retten, sier Evanger.

I tiltalen mot kvinnen pekes det også på at 30-åringen også skal ha uttalt seg positivt om livet i terrororganisasjonen, for å få kvinner i Norge til å gifte seg med fremmedkrigere.

Førte til regjeringskrise

Det er et drøyt år siden kvinnen landet på Gardermoen og ble pågrepet av PST. Hun har sittet fengslet siden, etter å ha samtykket til samtlige fengslingsbegjæringer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

At norske myndigheter hjalp kvinnen hjem fra Syria, skapte krise i regjeringen. Frp valgte å gå ut på grunn av saken.

De andre partiene mente hensynet til ett av de to barna hennes veide tyngst.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sa statsminister Erna Solberg.

Hun ville ikke hente hjem andre IS-kvinner, men sa det var et moralsk dilemma at gutten «kunne dø på regjeringens vakt».

HJEMVEIEN: Her er den terrorsiktede kvinnen i Danmark på mellomlanding på vei til Norge. Du trenger javascript for å se video. HJEMVEIEN: Her er den terrorsiktede kvinnen i Danmark på mellomlanding på vei til Norge.

Kastet nikaben i Irak

Den norsk-pakistanske kvinnen er født i Pakistan, men kom til Norge med familie da hun var fire år. Hun har vokst opp på østkanten i Oslo.

På Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met) kom hun i kontakt med Islam Net, Norges største muslimske ungdomsorganisasjon. Etter hvert ble hun også en del av miljøet rundt islamistgruppa Profetens Ummah.

NRK vet at hun først begynte å bruke heldekkende ansiktsplagg i 2012.

Etter at Bastian Vasquez døde i Syria, giftet kvinnen seg med en egyptisk IS-shariadommer. Ifølge tiltalen giftet hun seg også med en tredje fremmedkriger da shariadommeren døde.

Nils Christian Nordhus sier den terrortiltalte norsk-pakistanske kvinnen er «veldig opptatt av klær og utseende», og sier dette vil komme klart frem i rettssaken. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Etter at IS ble nedkjempet og det såkalte kalifatet falt, ble hun og hennes to barn, som begge er født i Syria, satt i Al Hol-leiren. Flertallet i leiren er enker, hustruer, barn og andre familiemedlemmer til IS-krigere.

Etter det NRK erfarer skal kvinnen ha sluttet å bruke nikaben da hun kom ut av Syria og i sikkerhet i Erbil, i Irak.

Ikke forsvarsstrategi

Forsvarer Nils Christian Nordhus avviser at kvinnen har sluttet å bruke nikab som en del av PR-strategi for å vise at hun tar avstand fra IS.

– Nei. Det ville vært en dårlig forsvarsstrategi, som lett ville blitt gjennomskuet, sier Nordhus, som legger til at sakkyndige i løpet rettssaken skal forklare seg om hvordan «ekstreme islamister, om man vil bruke den betegnelsen» kan opptre.

Nordhus mener bekledningen egentlig er underordnet og sier det i rettssaken blir viktig å se hvordan hun oppfattes av andre i fengselet.

– Vi håper at de som håndterer henne i fengsel i dag er villig til å dele den informasjonen med tingretten, sier forsvareren.

På direkte spørsmål sier Nordhus at kvinnen i dag tar avstand fra den konservative troen IS står for.

– Hun tar avstand fra ISIL, og hun tar avstand fra de prinsipper og det som kjennetegner IS. Svaret på det er definitivt ja.