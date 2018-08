Terrortiltalt ingeniør erkjenner ikke straffskyld

Torsdag startet den første rettssaken i Norge der noen er tiltalt for opplæring til en terrorhandling i Asker og Bærum tingrett.

En tidligere ingeniør i Aker Solutions er tiltalt for å ha delt en bombeoppskrift på et jihadistisk-nettforum og oppfordret terrorgruppa IS til terror mot jordanske piloter.

Den 51 år gamle norskirakeren nekter straffskyld og har forklart at han skrev dette fordi han ønsker å infiltrere terrorgruppa.

Statsadvokat, Fredrik G Ranke, er ikke overbevist av forklaringen.

Fredrik Rakne er statsadvokat og aktor i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Den forklaringen vil jeg gjerne først høre i retten før jeg kommenterer den. Men sånn rent umiddelbart så er det en forklaring jeg ikke setter lit til, sier han til NRK.

Forsvarer Brynjar Meling mener det klienten har skrevet ikke er straffbart.

– Han uttaler seg om et regime som norske myndigheter er kritiske til, som også Nato har vært kritiske til. Det ville vært rart om det var en straffbar handling å henvende seg til folk som er opprørere mot et regime som driver overgrep mot menneskeheten, sier han til NRK.

Meling sier hans klient er en sterk motstander av IS og at han hadde som mål å infiltrere terrorgruppa.

Brynjar Meling forsvarer den tiltalte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han er sterk motstander av IS. Det vil ikke være en radikal muslim vi møter i tingretten, sier han til NRK.

Delt bombeoppskrift

Statsadvokat, Fredrik G Ranke, sier at dette er en sak som dreier seg om oppfordring og opplæring til terrorhandlinger.

– Det er en sak hvor en person på et jihadistisk nettforum ved to anledninger skal ha oppfordret til handlinger som etter påtalemyndighetens syn er terrorhandlinger. Og så har han på samme forum så skal han også ha gitt opplæring til personer på dette forumet, sier han til NRK.

I mai 2015 ble ingeniøren pågrepet av PST på jobben sin på Fornebu.

Det var hans arbeidsgiver Aker Solutions som varslet politiet etter at de oppdaget at han var aktiv på ekstreme nettsider.

På et jihadistisk nettforum skal 51-åringen blant annet ha foreslått hvordan terrorgruppa IS på bestialsk vis kunne torturere og drepe en jordansk pilot som de hadde tatt til fange. Han skal også ha delt en bombeoppskrift.

Påtalemyndigheten tror ikke på denne forklaringen.

Det var den tiltaltes arbeidsgiver Aker Solutions som varslet politiet etter at de oppdaget at han var aktiv på ekstreme nettsider. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ville ramme Assad-regimet

Forsvarer Brynjar Meling sier at mannen ikke kommer til å erkjenne straffskyld.

– Først og fremst fordi det han er anklaget for, ikke er straffbart, fordi det er ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten, og det retter seg mot et regime som begår brudd på folkeretten, sier han.

Meling forklarer at mannen aldri har lagt skjul på at han har uttrykt seg støttende til IS, men at dette skyldes at han anså ekstremistgruppen som en destabiliserende faktor overfor syriske myndigheter.

Fredrik G Ranke er enig i Assad-regimets menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

– Det er ingen tvil om at Assad-regimet har gjort seg skyldige i svært alvorlige menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. Samtidig blir det ikke bedre av at en person i Norge sitter og oppfordrer folk til å henrett en jordansk pilot, sier han.

Han mener derimot at voldsbruk mot syriske myndigheter er terrorhandlinger.

– Det syriske regimet har ikke politisk legitimitet, men folkerettslig er de Syrias myndigheter. Det vil si at oppfordringer til voldsbruk mot syriske myndigheter fra vårt skjønn er terrorhandlinger.