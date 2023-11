Terrorsiktet etter Oslo-skytingen løslates

Mannen er fortsatt siktet i saken.

– Begrunnelsen for fengslingen av den siktede mannen i 30-årene har vært bevisforspillelsesfare. Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger samme bevisforspillelsesfare og mener derfor at grunnlaget for fengsling ikke er oppfylt, skriver politiet i en pressemelding.

De presiseres at mistankegrunnlaget mot mannen er ikke svekket.

Forsvarer: – På tide

– Mannen har samtykket til innlevering av pass og meldeplikt til politiet to ganger i uken, skriver politiet.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien. Foto: Advokatfirmaet Bratlien

Det var 26. september i fjor at mannen ble varetektsfengslet. For en måned siden ble han varetektsfengslet i fire nye uker. Denne fengslingen går ut i dag.

– Min klient har vært tålmodig og latt politiet etterforske i fred, men siden august har vi jobbet for løslatelse. Bevisene mot min klient er ikke styrket siden pågripelsen og holder ikke til noen tiltale. Det var derfor på tide å løslate nå, sier mannens forsvarer Øyvind Bratlien til NRK.

Gullmynter

NRK har tidligere skrevet at politiet fant gullmynter i mannens bolig. Det ble også funnet en ny skjorte og et SIM-kort. Dette er blant bevisene politiet har mot 36-åringen som er siktet for medvirkning til terroren 25. juni.

Det var i et skap fant politiet en helt ny skjorte. Inne i skjorta lå det flere rør med gullmynter. Gateverdien på myntene var over 100.000 kroner.

44-år gamle Zaniar Matapour som ble pågrepet i gaten etter skytingen ble nylig tiltalt for grov terrorhandling. Paragrafen han er tiltalt for har en øvre strafferamme på 30 år. Rettssaken starter i mars neste år.

Det er fire andre siktede i saken, og mannen i 30-årene er blant dem.

– Etterforskningen mot disse andre er ikke ferdig. Og selv om påtalemyndigheten hadde ønsket en samtidig avgjørelse mot alle som er siktet i saken, så har ikke det latt seg gjøre. To av de siktede oppholder seg i utlandet, og vi tror det tar noe tid før de kommer tilbake til Norge, sa statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås etter tiltalen mot Matapour.