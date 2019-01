Terrorsiktet 20-åring i fengslingsmøte

20-åringen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger, etter at han torsdag ettermiddag skal ha knivstukket en kvinne inne på en Kiwi-forretning i Oslo sentrum.

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud. Hun er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket, og ligger på sykehus.

Bakgrunn: PST etterforsker knivstikking i Oslo som terror

I dag blir han fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannens forsvarer Ola Lunde, bekrefter overfor NRK 20-åringen ikke snakker norsk, og må bruke tolk.

Den siktede 20-åringen forholdt seg rolig under den delen fengslingsmøtet hvor pressen var til stede. Han var kortklipt og uten skjegg. Han hadde på seg en T-skjorte med påskriften «Game over».

Ifølge forsvareren har han ikke vist noen tegn til anger.

– Han (den fengslede, red.anm.) opprettholder forklaringen han ga til politiet i går og sier selv at han hadde planer om å utføre terrorhandlinger både her og i utlandet. Han snakker om hendelsene i Paris og Tyskland, dette med å kjøre biler inn i folkemengder, sier mannens forsvarer Ola Lunde.

Mener klienten er psykisk ustabil

Lunde mener klienten bør undersøkes av lege.

– Min oppfatning er at han er ustabil og at han bør fremstilles for lege. Det vil han ikke selv. Det er min klare oppfatning at vi har med en sinnsforvirret 20 åring å gjøre, for her er det noe galt, sier Lunde til NRK.

Han sier hans klient er en ensom ulv uten nettverk, og at det var tilfeldig at han gjennomførte angrepet i Norge. At knivstikkingen skjedde i Møllergata var også helt tilfeldig, opplyste Lunde.

– Det kunne like gjerne skjedd i Sverige, sier forsvareren på vei inn i fengslingsmøtet.

Forsvareren bekreftet at mannen hadde vært i Sverige i kun kort tid før han reiste videre til Norge og Oslo.

Mannens forsvarer, Ola Lunde, sier kvinnen ble et tilfeldig offer. Du trenger javascript for å se video. Mannens forsvarer, Ola Lunde, sier kvinnen ble et tilfeldig offer.

Vil begjære fire uker i varetekt

Anne Karoline Bakken Staff i PST vil begjære fire uker i varetekt. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Påtaleansvarlig Anne Karoline Bakken Staff i PST sier til NRK at de kommer til å begjære mannen varetektsfengslet i fire uker.

Hun ønsket ikke å gi noen ytterligere kommentarer på vei inn i rettslokalet. Det ble besluttet at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører.

Etter fengslingsmøtet bekreftet Ola Lunde at klienten hans har samtykket til varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Han står fast ved at klienten bør undersøkes av lege.

– Vi er i en tidlig fase i norges første åpne terrorsak etter 22.juli, sier Bakken Staff etter fengslingsmøtet.

PST sier til NRK at saken etterforskes som en villet terrorhandling, og at den skal etterforskes grundig.

– Ville drepe

Den terrorsiktede mannen ble pågrepet like i nærheten av åstedet. 20-åringen hadde ifølge PST kommet til Norge via Sverige på torsdag.

Saken ble først etterforsket av Oslo-politiet, men fredag overtok Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforskningen.

Foto: Thomas Marthinsen

I avhør skal mannen ifølge PST selv gitt uttrykk for at knivangrepet var et terrorangrep.

– Jeg kan ikke gå detaljert inn på avhøret, men han har sagt at han ønsket å begå et terrorangrep og drepe flere mennesker, uttalte PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse fredag.

Mannen kommer ifølge politiet fra Basjkortostan i Russland. Det skal ikke ha vært andre involvert i knivangrepet.

Tilfeldig offer

Knivangrepet skjedde like før klokka 13 på torsdag ettermiddag, da kvinnen i 20-årene var i butikken for å handle lunsj.

Politiets operasjonsleder, Rune Ullsand, sa til NTB torsdag at kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen.



– Alt tydet på at hun var et tilfeldig offer, sa Ullsand til NTB.

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet.

Mye usikkerhet

Lars Gule, som forsker på ekstremisme, var til stede som tilhører under fengslingsmøtet, sier til NRK at området i Russland 20-åringen kommer fra ikke er kjent for islamistisk terrorisme.



– Jeg hadde ikke hørt om Basjkortostan tidligere, sier Gule. Det er ikke et kjent arnested for islamistisk ekstremisme, sier han.

Han sier at dersom torsdagens knivstikking er et terrorangrep, så er det første gang denne modusen er brukt i Norge.

– Dette er i så fall det første angrepet, og et angrep det er vanskelig å gardere seg mot, sier Gule.

Han beskriver det som et «lavteknologisk» angrep med kniv, og at det foreløpig er uvisst om våpenet var medbrakt eller stammer fra butikken.

– Man kan ikke utelukke at det dreier seg om et terrorangrep, men her er usikkerheten veldig stor, sier han.