Terrorsiktede søstre måtte hentes ut med amerikansk militærhelikopter

Da utenriksminister Anniken Huitfeldt skulle fortelle pressen at Norge hadde hentet ut de to terrorsiktede Bærum-søstrene fra Syria, takket hun USA.

Akkurat da visste ingen årsaken til det.

Nå kan NRK fortelle hvorfor Norge måtte få hjelp avamerikanerne.

I det nordøstlige Syria, bare noen dager tidligere, ble en amerikansk militærbase nær byen Remlan angrepet med tre droner fra en pro-iransk militsgruppe.

En amerikansk kontraktør ble drept og seks soldater ble såret.

Denne militærbasen skulle få dager senere spille en sentral rolle i operasjonen for å få fraktet de to terrorsiktede Bærum-søstrene og deres tre barn hjem til Norge.

Det bekrefter en kurdisk militærkilde til NRK.

Dette er saken om de terrorsiktede kvinnene Du trenger javascript for å se video.

USA slo tilbake

USA gikk til angrep på gruppen, og ifølge New York Post, ble 19 pro-iranske militsstyrker drept.

USAs president Joe Biden advarte Iran mot slike angrep. Dette angrepet fant sted før evakueringsoperasjonen.

Samtidig gjennomførte Utenriksdepartementet i Norge samtaler med de kurdiske selvstyremyndighetene for å organisere evakueringen av de terrorsiktede Bærum-søstrene og barna.

Farlig område

I det nordøstlige Syria finnes det to interneringsleirer som huser tusenvis av IS-kvinner og barn fra 60 forskjellige nasjonaliteter.

Området styres av kurdere med hjelp av amerikanske styrker.

– Det er IS-celler i området og det blir stadig rammet av bombing som vi ikke vet hvor kommer fra. Flere regionale krefter utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel, forteller Rubel Bahho på telefon til NRK.

Han jobber for de kurdiske selvstyremyndighetene.

Rubel Bahho i den kurdiske selvstyremyndigheten. Foto: Kurdiske selvstyremyndigheter / Privat

Til akkurat dette området dro en norsk delegasjon, blant annet fra UD, for å hente de to terrorsiktede Bærum-søstrene og barna.

En ny sikkerhetssituasjon

Tidligere måtte delegasjoner fra utlandet kjøre i tre timer på landlige og svingete veier for å hente ut personer, men slik er det ikke lenger.

I frykt for angrep har kurderne endret framgangsmåte.

– Noen delegasjoner ser på området som veldig farlig. Derfor ønsker de å hente sine egne veldig fort. Enten kommer de med bil til det nærmeste området som kontrollers av selvstyremyndigheter eller så bruker de militærhelikopter, forteller Bahho.

Den norske delegasjonen brukte ikke landeveien, slik de har gjort i to tidligere operasjoner.

I stedet ble Bærum-søstrene og deres barn fraktet til den amerikanske militærbasen nær grensen til Irak. Det var den samme basen som ble utsatt for det dødelige droneangrepet noen dager tidligere.

Fra denne basen ble Bærum-søstrene flydd ut sammen med den norske delegasjonen i et amerikansk militærhelikopter. De landet i Erbil i Nord-Irak.

– Vi fikk evakueringshjelp fra koalisjonen som ledes av USA, etter en henvendelse fra selvstyremyndighetene, forteller Bahho.

Han håper at slike evakueringer med militærhelikopter kan bidra til å motivere flere land til hente sine egne statsborgere før det er for seint.

– Det er ikke bra for barn å vokse opp i en interneringsleir. Det foregår radikalisering, og barna blir utsatt for mye som ikke er bra for dem, sier Bahho.

UD ønsker ikke å stille til intervju, men skriver følgende i en e-post:

– Sikkerhetssituasjonen i området er utfordrende, så dette har vært en stor og komplisert operasjon. Flere deler av det norske myndighetsapparatet har bidratt, sammen med lokale myndigheter og USA. Vi kan ikke dele ytterligere detaljer om denne operasjonen, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

Det er flere land som er med i konflikten i Syria, blant annet USA, Russland, Iran, Tyrkia og flere jihadist grupper. Bildet viser russiske og amerikanske kjøretøy side om side. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Et delt land

Etter 12 år med borgerkrig er ikke Syria et samlet land, men delt i fire områder som kontrolleres av forskjellige fremmede makter og væpnede grupper.

Det er blant annet Iran, Tyrkia, USA, Russland og IS. Israel bomber jevnlig pro-iranske militærbaser flere steder i landet.

De to terrorsiktede kvinnene og deres barn kom hjem til Norge natt til 29. mars i år.

Ti år etter at de to norske jentene på 16 og 19 år reiste til Syria, hadde de igjen føttene på norsk jord. Før de landet, ble de gjort kjent med at de ville bli pågrepet ved ankomst til Norge.

– Glade for å komme hjem

Advokat Geir Lippestad, som er forsvareren til en av søstrene, ønsker ikke å kommentere evakueringsoperasjonen fra Syria.

– Jentene reiste til et ustabilt land, og det var ikke slik de så for seg at det skulle bli. De er veldig glade for å ha kommet hjem, sier Lippestad til NRK.

Det er fortsatt to norske kvinner og ett barn igjen i leire i Syria. Det er ingen som vet hva som kommer til å skje med dem i fremtiden.