Dale er pågrepet i Jemen. Han er nå i byen Sana, som er hovedstaden i det krigsherjede landet.

Det bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste overfor NRK.

Politiadvokat Haris Hrenovica bekrefter at den terrorlistede nordmannen er pågrepet i Jemen. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Det PST kan si om Dale nå er at han er i varetekt i Sana, sier politiadvokat i PST, Haris Hrenovica til NRK.

Er Dale skadet?

– Våre opplysninger er at han var på et sykehus. Det kan man antas skyldes en skade, svarer politiadvokaten.

Skal ha lært å lage bombebelter

Det er over 10 år siden Anders Cameroon Østensvig Dale fra Nesodden skal ha sluttet seg til Al Qaida i Jemen (AQAP).

Dale konverterte til islam i 2008. Han besøkte Jemen flere ganger, men i slutten av 2011 forlot han Norge for godt.

Anders Cameroon Østensvig Dale spilte i band sammen med venner fra Nesodden. Foto: Privat

I Jemen skal Dale ha lært å lage bombebelter, improviserte eksplosiver og større eksplosiver til bruk i bilbomber, ifølge amerikansk UD.

Noen måneder senere, i juni 2012, slo tre europeiske sikkerhetsbyråer alarm: De mente at Dale ventet på ordre for å angripe vesten.

Den gang var Al Qaidas avdeling i Jemen svært potent.

Har ikke fått konsulær bistand

PST siktet Dale for deltagelse i en terrororganisasjon i 2014. Siden har norske myndigheter prøvd å finne Dale, som er etterlyst internasjonalt.

Nå har altså Dale dukket opp i hovedstaden Sana. Den er kontrollert av Houthi-bevegelsen. Houthiene er en religiøs opprørsgruppe, som kriger mot regjeringen i landet.

Det betyr at det blir vanskelig å få nordmannen utlevert.

– Sana er ikke i regjeringsstyrkenes kontrollområde. Sana blir kontrollert av houthimilitsen så det kan by på utfordringer, sier politiadvokat Hrenovica til NRK.

Utenriksdepartementet har ikke gitt konsulær bistand til Dale.

– Utenriksdepartementet er kjent med saken, men har ikke ytt konsulær bistand, skriver seniorrådgiver Mathias Rongved i UD i en kort e-post til NRK.

Skal ha fått terrortrening av Al Qaida

I 2014 ble Anders Cameroon Østensvig Dale terrorlistet av USA.

Utenriksdepartementet i landet erklærte Dale som en «Specially Designated Global Terrorist». Det er en betegnelse som brukes på personer som utgjør en betydelig risiko.

– Han er en person som kan lage bomber og han har trening med å gjennomføre terroristangrep. Amerikanske myndigheter vurderer det slik at han er farlig og at han er i stand til å bruke disse ferdighetene mot amerikanske interesser, fortalte direktør Jason Blazakis i amerikansk UD til NRK i 2014.

Amerikansk UD slo alarm om Anders Cameroon Østensvig Dale i 2014. Du trenger javascript for å se video. Amerikansk UD slo alarm om Anders Cameroon Østensvig Dale i 2014.

NRK har kontaktet amerikansk UD i forbindelse med arrestasjonen. De ønsker ikke å kommentere saken.

Har overlevd dronekrig mot AQAP

USA har drevet en langvarig dronekrig mot AQAP i Jemen.

I februar 2020 bekreftet organisasjonen at gruppas leder, Qassim Al Rimi, var drept i et amerikansk droneangrep.

Dale konverterte til islam i januar 2008. Han ble intervjuet av NRK to uker etter at han hadde konvertert.

I intervjuet forklarte han hvorfor han hadde blitt muslim.

– Det er vanskelig å koke ned til ett punkt. Det har vært en veldig lang prosess for meg, varte cirka i hvert fall et halvt år med veldig aktiv tenking på det, og så til slutt dro jeg til Tunisia i januar for å gå enda dypere inn i hva islam var, og når jeg kom tilbake derfra var jeg helt sikker, sa Dale.