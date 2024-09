Over tusen dager har gått siden Hamse Hashi Adan (20) ble brutalt revet bort fra sine nære og kjære. Familien håper at sannheten kommer frem.

7. oktober 2021 ble han skutt i hodet utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Adan døde kort tid senere på sykehus av skadene.

– Hamse var et tilfeldig offer. Han var en av gutta som hang på Mortensrud skole denne kvelden, og hadde maks uflaks, sa statsadvokat Trude Antonsen i sitt innledningsforedrag.

Tirsdag startet rettssaken mot de terrordømte brødrene Valon (37) og Visar Avdyli (34), som er tiltalt etter drapet.

Statsadvokat Trude Antonsen er aktor i saken. Foto: Rushda Syed / NRK

I retten ble det klart at Valon innrømmer å ha skutt Hamse Hashi Adan. Han nekter likevel straffskyld for drap og drapsforsøk mot syv andre menn som oppholdt seg i skolegården.

– Det var planlagt at han skulle dit for å skyte. Kun for å skremme, ikke for å drepe, sa forsvarer Marius Dietrichson i retten.

Visar nekter straffskyld for medvirkning til grov kroppsskade, medvirkning til grove trusler, og for å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

– Han ønsket å skremme dem

4. oktober 2021, få dager før drapet, hadde drapstiltalte Valon tatt på seg et pengeinnkrevingsoppdrag på Mortensrud.

– Dette er en hendelse som politiet ikke kommer til bunns i, sa statsadvokat Antonsen i retten.

På Mortensrud skal Valon, Visar og to andre trolig ha møtt andre fire personer med kriminell bakgrunn. I avhør har Valon forklart at oppdraget endte med at det ble løsnet skudd mot ham.

Den angivelige skuddløsningen 4. oktober skal ha ført til at han ville statuere et eksempel mot miljøet på Mortensrud, ifølge påtalemyndigheten.

– Han ønsket å skremme dem, sa Antonsen, om skytingen som endte med at Hamse Hashi Adan ble drept.

Valon skal etter planen forklare seg i retten senere denne uken.

Valon (37) og Visar Avdyli (34) ble internasjonalt etterlyst etter drapet. Foto: POLITIET

– En lang og vanskelig prosess

De etterlatte håper rettssaken vil gi dem svarene de trenger. I en uttalelse til pressen skriver familien at de siste tre årene har vært utrolig tunge.

– Vår kjære bror Hamse ble brutalt revet bort fra oss, uten noen som helst grunn. Han var en ung gutt med store planer for livet sitt og hadde så vidt startet på sin reise. Å få livet sitt fratatt på denne måten gjør tapet enda mer uforståelig og smertefullt.

– Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men vårt fokus nå er på å sikre at sannheten kommer frem, og at vår bror får den rettferdigheten han fortjener, uttaler familien.

Det ble lagt ned blomster og tent lys utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo for å minnes Hamse Hashi Adan. Foto: Bård Nafstad

Reiste til Kosovo

To dager etter drapet satte de tiltalte brødrene seg på et fly til Kosovos hovedstad Pristina.

Få dager senere ble de internasjonalt etterlyst. Drapstiltalte Valon ble pågrepet i Tyrkia i mars i fjor, etter rundt halvannet år på flukt.

Først i april i år, to og et halvt år etter drapet, ble Visar pågrepet i Kosovo og utlevert til Norge.

Politiet satte inn store ressurser i arbeidet med drapet på Hamse Hashi Adan i 2021. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tidligere dømt for terror

Valon og Visar Avdyli ble begge dømt for terrorvirksomhet i 2016.

Valon ble dømt til fire år og seks måneders fengsel for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Ifølge dommen var han kriger for IS.

Visar ble dømt til åtte måneders fengsel for å ha sendt penger til terrororganisasjon. Han ble også dømt i en voldssak i 2017, ifølge TV 2.

Begge har sonet ferdig terror- og voldsdommene.

Politiet har tidligere uttalt de ikke har sett noen sammenheng mellom de andre dommene og drapet på Mortensrud.

En tredje mann var lenge siktet for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan. Saken mot ham ble henlagt på bevisets stilling tidligere i år.

Dersom retten ikke finner Valon skyldig i drapsforsøk, har statsadvokaten også tatt ut en alternativ tiltale for grove trusler med skytevåpen. På dette punktet erkjenner Valon straffskyld. Han erkjenner også straffskyld ulovlig bæring av våpen på offentlig sted.

Det er satt av elleve dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett.