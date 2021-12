Terrordømt IS-kvinne avhørt om tysk rømling

PST avhørte 31-åringen for noen uker siden. Tilstede var også representanter for tysk politi.

Den norske kvinnen ble dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS i mai. Neste år skal ankesaken behandles.

– Hun har blitt avhørt, sier statsadvokat Geir Evanger i Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

Statsadvokat Geir Evanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han bekrefter at de mottok en rettsanmodning fra tyske myndigheter.

Han ønsker ikke å svare på øvrige spørsmål om saken, i likhet med Politiets sikkerhetstjeneste.

Gift med samme mann

Tysk politi er opptatt av den norske 31-åringen fordi hun og en tysk kvinne i en periode var gift med samme mann. De var dermed «samkoner». Islam tillater at en mann kan ha fire koner.

– I Syria ble min klient tvunget inn i ekteskap med en egyptisk ISIL-mann. Denne mannen hadde flere koner. Èn av disse har tysk politi ønsket å få mer informasjon om, skriver advokat Nils Christian Nordhus i en epost til NRK. Han er kvinnens forsvarer.

Advokat Nils Christian Nordhus er den norske IS-kvinnens forsvarer. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Mannen var en egyptisk shariadommer, som ble drept i kamper for terrorgruppa IS i 2017.

Kvinnens forsvarer sier den norske kvinnen har status som vitne.

– Hun har ingen plikt til å svare på spørsmål. Hun har likevel valgt å samarbeide med tysk politi og i avhør delt det hun har av opplysninger. Hun har i avhør svart både bekreftende og avkreftende på hvem kvinnen er og hva hun gjorde i Syria, skriver Nordhus til NRK.

Ble spurt om våpen

NRK vet at den norske 31-åringen ble spurt om den tyske kvinnen hadde hatt befatning med våpen.

Andre tema under avhøret var om den tyske samkonen hadde drevet med religiøs opplæring eller rekruttering. Tysk politi var også opptatt av hvilke hus kvinnene hadde bodd i.

Å overta siviles hus under krig regnes som en krigsforbrytelse. I Tyskland er det flere eksempler på at IS-kvinner har blitt dømt for slik plyndring.

I 2019 ble en tysk kvinne dømt til fengsel i fem år. I Syria bodde kvinnen i en bolig IS hadde gitt henne. Hun ble også dømt for å ha brukt plyndrede husholdningsapparater.

En annen kvinne fikk nesten fire års fengsel for å ha tatt over et erobret hus.

Rømte fra IS-leir

Den tyske kvinnen var internert i den beryktede Al Hol-leiren nordøst i Syria. Rundt årsskiftet 2020 rømte hun fra leiren, har NRK fått opplyst.

Hun skal ha dratt til Idlib. Provinsen er den siste som er kontrollert av opprørere i Syria.

NRK er ikke kjent med hvor kvinnen befinner seg nå.

En pressetalsmann for den føderale påtalemyndigheten i Tyskland skriver til NRK at han ikke kan kommentere saken.