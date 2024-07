Terrordom: – Det betyr alt å bli høyrt

I dag kom retten si avgjerd i straffesaka mot Zaniar Matapour. Etter det NRK erfarer, blir Matapour dømd til 30 års forvaring, med ei minstetid på 20 år.

Det er den strengaste straffa i Noreg.

To personar blei drepne, ni skotne og fleire hundre fornærma då Matapour skaut mot London Pub og Per på Hjørnet 25. juni 2022.

Støttegruppa: – Kjenner vi er tekne på alvor

Espen Evjenth, leiar for støttegruppa 25. juni, seier i ein kommentar til NRK at dei er letta av dommen.

– Dette er ein stor lette for mange av medlemmene våre. Det var 24 fornærma som vitna i retten, og dei viste eit beundringsverdig mot ved å fortelje ope om kva som skjedde med dei, kor redde dei var og korleis dette har påverka dei i ettertid.

Han seier at dei nå skal lese dommen nøye, men at dei nå opplever at dei fornærma er blitt trudd på og tekne på alvor.

BLIR TRUDD: Espen Evjenth, leiar for støttegruppa 25. juni, seier det er godt å bli trudd.

– Tingretten har slått fast at dette var terror. For oss har det aldri vore noko spørsmål om det, men denne dommen vil vere eit viktig steg for å få etablert ei felles forståing i samfunnet av kva som har skjedd.

Ingrid Rasten, som også er ein del av støttegruppa, seier til NRK at dette er ein «rett dom».

– Eg er letta og glad, seier ho til NRK.

Rasten var ein av dei som var med å legge Matapour i bakken sommarnatta i juni 2022.

– Det betyr alt å bli høyrt og lytta til.

I følgje opplysninger til NRK er Matapour dømd til å betale over 111 millionar kroner i erstatning til dei fornærma.

Rusten er ein av dei.

– Eg er glad for det. Det er eit plaster på såret.

– Eit skritt i riktig retning

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås var ein av dei som fremma saka mot Matapour. Ho seier dommen er riktig.

– Det sentrale med denne rettsprosessen etter terrorangrepet det var å gi flest mogleg svar på kva som skjedde og plassere ansvaret der det høyrer heime. Dommen i dag er eit skritt i riktig retning.

Det er første gangen nokon får ein slik dom i Noreg.

– Det er første gang denne bestemmelsen for grov terror er i bruk, og den har ein høgare strafferamme. Det som har vore viktig for oss i påtalemakta er å ha ein verdig prosess, og komme fram til riktig resultat og vi meiner at dette er i riktig retning.