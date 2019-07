Terror-tiltalt fikk statsborgerskap: – Krever svar av UDI

En rekke politikere har bedt justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr om å svare for seg, men når NRK kontaktet Justisdepartementet , henviser de videre til Kunnskapsdepartementet.

Siden ansvaret for integrering er flyttet til Kunnskapsdepartementet, er saker som angår statsborgerskap underlagt dem.

Jan Tore Sanner sier i en kommentar til NRK torsdag at han ikke kjenner til detaljene i saken, men at han har bedt UDI om en redegjørelse på bakgrunnen av NRK-oppslaget.

– Noe som ikke fungerer

Jenny Klinge (Sp) i justiskomiteen er blant en rekke politikere som mener at nyheten om at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var tiltalt i Italia, er sjokkerende.

– Det høres horribelt ut. Det er vesentlig å ha gode systemer for så sikre at terrorister eller potensielle terrorister ikke får norsk statsborgerskap. Det handler om statssikkerhet og det oppfattes som merkelig at en som er terrortiltalt i Italia får innvilget norsk statsborgerskap før han eventuelt ble frifunnet. Og når han i tillegg blir dømt, så viser det jo bare hvor håpløst dette er, sier Klinge.

– Fungerer det norske rettssystemet godt nok når noen som er tiltalt for terror, får norsk statsborgerskap?

– Det er iallfall noe som ikke fungerer i det norske samfunnet hvis vi mangler et system for å fange opp slikt som dette. En som er under etterforskning eller tiltalt for terrorplanlegging, kan jo ikke få norsk statsborgerskap før han eventuelt er sjekket ut av saken.

Den Krekar-medtiltalte fikk statsborgerskap selv om han var tiltalt for terror i Italia. Det reagerer politikere fra regjeringspartiene og opposisjonen kraftig på. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

–Når det nå har skjedd, er det noe som har sviktet og da mener jeg justisministeren må svare for dette. Det går rett og slett ikke an at en person får statsborgerskap samtidig som man er tiltalt for slikt, sier Klinge.

Les også: Ber om at Krekar-medtiltaltes statsborgerskap trekkes tilbake

Forventer at UDI ser på saken

Også Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) i justiskomiteen krever en forklaring på det som har skjedd.

– Hvordan det kan ha seg at denne personen fikk statsborgerskap samtdig som han var under etterforskning, må nesten UDI og innvandringsministeren svare for. Både hvordan dette kan ha skjedd og hvorfor ikke saken ble satt i bero når han var under etterforskning, sioer Aasen-Svensrud.

Frps Himanshu Gulati mener nyheten om den terrordømte mannen i 40-årene er sjokkerende. Foto: Bård Nafstad / NRK

Også Himanshu Gulati (Frp) i justiskomiteen reagerer med vantro over nyheten.

– Dersom dette stemmer, så er det sjokkerende. Det er noe som ikke skal skje. Jeg forventer at UDI går igjennom saken på nytt for å se om man ikke kan ha gitt statsborgerskap på feil grunnlag. Det kan ikke være sånn at folk som er tiltalt for terror samtidig får norsk statsborgerskap.

Kommunikasjonsdirektør i UDI, Ingeborg Grimsmo, sier til NRK at de har fulgt sine rutiner i saken, og at de utover det ikke kan kommentere enkeltsaker.

Når det gjelder tilbakekalling av statsborgerskap viser Grimsmo til at det er et politisk avgjørelse, og ikke noe UDI kan trekke tilbake uten en rettslig behandling.