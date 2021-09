Tengs-siktede brøt seg inn hos Lena: – Dette er litt sjokk for meg

Fredag meldte politiet at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter straffskyld for Tengs-drapssiktelsen og stiller seg uforstående til at han er mistenkt for drapet på Jørgensen.

Forsvarer Stian Kristiansen sa fredag at han selv har brukt ordene «sjokkartet og uvirkelig» om den siste utviklingen.

Den siktede mannen har en historikk med innbrudd og tyverier fra kvinner. I 2005 ble han dømt til fengsel i syv måneder etter tyverier fra fire kvinner. Hos to av kvinnene brøt også mannen seg inn der de bodde. En av disse er Lena, som ikke ønsker å stå frem med ansikt.

– Dette er litt sjokk for meg, sier Lena til NRK om den siste utviklingen i saken.

En novembermorgen i 2003 tok den nå drapssiktede mannen seg inn i huset hennes i Stavanger. Ifølge dommen brøyt han seg inn gjennom et vindu eller en dør.

DREPT: Tina Jørgensen ble funnet drept i oktober 2000. Foto: Privat/ Erlend Frafjord / NRK

– Jeg forstod ikke først at mannen hadde vært i huset. PC, TV og alt var intakt. Men jeg oppdaget at han blant annet hadde tisset i senga, sko med høye hæler, kjoler og undertøy manglet. Men han hadde ikke rotet eller gjort hærverk.

Kvinnen sier hendelsen har preget livet hennes i etterkant.

– Jeg har hatt det tøft og installerte alarmer og levde i frykt. Uten at jeg den gang kunne relatere det til de to drapene, sier kvinnen.

Mistanke

I dommen fra 2005 står det:

«Når han er ensom, som han i lange perioder har vært opp gjennom årene, får han en slags seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner. Han er domfelt for dette tidligere», heter det i dommen.

Lena forteller at hun med årene har fått en sterkere følelse av at mannen som oppsøkte henne flere ganger, kan være mannen som står bak drap.

– I 2013 ble jeg kontaktet av politiet som også den gang var på spor av mannen i forbindelse med drapet på Tina Jørgensen. Senere ble jeg kontaktet av forfatter Bjørn Olav Jahr som skrev boken om Tengs, sier kvinnen.

– Hadde på seg dameklær

Mannen fikk adressen til Lena etter at han kjørte henne hjem fra en bytur sommeren i 2001. Dette bekreftes av dommen. Hun forteller at hun ble plukket opp av mannen på vei hjem.

– Jeg hadde vært på byen i Stavanger en lørdag, og stoppet en bil rundt midnatt. Da jeg satte meg inn i bilen hans, fortalte han at han hadde på seg dameklær. Jeg klarte ikke å se det, men jeg så at han hadde en sort topp Han forklarte at han hadde vært i utdrikningslag og spurte om han kunne skifte til vanlig tøy hjemme hos meg, sier kvinnen.

Hjemme i leiligheten følte kvinnen at mannen ble mer nærgående, og kvinnen ba ham gå.

– Jeg forstod da at han ikke burde vært med inn i leiligheten. Heldigvis var kjæresten min der og mannen forlot stedet, sier kvinnen.

Det som ikke kommer frem av dommen er at mannen, ifølge kvinnen, blant annet skal ha oppsøkt henne en gang på døren.

– Ringte på døren

Kvinnen er ikke fornøyd med politiets innsats når det gjelder etterforskningen.

– Jeg sa den gang til politiet at han var fra Haugalandet fordi jeg kjente ham igjen på dialekten. Han ringte jo på døren. Likevel mente politiet først at det var eksmannen min som sto bak. Jeg hadde verken noe konflikt med eksmannen eller andre, sier kvinnen.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik på Karmøy i 1995. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Politiadvokat i Rogaland politidistrikt, Unni Byberg Malmin, ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere opplysninger som omhandler siktede, sier Malmin til NRK.

Tyvgodset ble ifølge Lena funnet hjemme hos den nå drapssiktede mannen, som da ble avslørt for flere lignende forhold. Saken gikk som en tilståelsessak, og kvinnen sier hun ikke vitnet i saken. Hun har aldri fått noe erstatning for det som ble stjålet.

I Tengs-saken har politiet DNA som de bygger saken på mot mannen.

– DNA-funn høres mer sikkert ut, selv om saken ennå ikke er løst, sier kvinnen.

Politiadvokat Malmin sier det ikke finnes DNA som knytter mannen til Jørgensen-saken.