Tenåringer siktet for bortføring i Oslo

Ifølge VG, som omtalte saken først, ble de to pågrepet torsdag.

– Av hensyn til etterforskningen i saken ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til avisa.

Etter det NRK får opplyst skal det være flere mindreårige gutter som er fornærmet i saken.

Advokat Marijana Lozic, som representerer 18-åringen, sier at politiet har klausulert dokumentene og at hun derfor ikke kan kommentere saken nærmere. De to er siktet etter straffelovens paragraf 254, som gjelder frihetsberøvelse.

– Min klient og en annen er pågrepet og siktet for frihetsberøvelse av noen yngre gutter. Saken er helt i startfasen, så jeg kan ikke si så mye, sier Lozic.

Hun har hatt en kort prat med sin klient, men sier det er for tidlig å si hvordan klienten stiller seg til siktelsen.

Slått en annen person med metallstang

18-åringen fremstilles for fengsling i Oslo tingrett klokken 15.00. Det er ikke uvanlig at det begjæres lukkede dører i fengslingsmøter der de siktede er unge.

18-åringen er også tiltalt for kroppsskade i en annen straffesak, som går i tingretten på tirsdag.

Lozic vil kommentere om denne saken har sammenheng med siktelsen for frihetsberøvelse.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen, sammen med andre, ha slått en annen person flere ganger, blant annet med en metallstang. Fornærmede er mindreårig, og skal ha vært bundet til en stolpe med kjetting under hendelsen.

18-åringen er også tiltalt for å ha slått samme person flere ganger på en T-banestasjon dagen i forveien. Også dette skal ha skjedd sammen med andre.

– Han erkjenner straffskyld for etter tiltalen for det som vi skal behandle på tirsdag, sier advokat Lociz.

Advokat Hilde Ims, som forsvarer 16-åringen, ønsker ikke å kommentere hvordan hennes klient stiller seg til siktelsen.

– Det vil eventuelt komme frem i rettsmøtet senere i dag. En del av dokumentene er mottatt med forbehold om taushetsplikt, så jeg vil ikke kommentere saken nærmere. Nå må Oslo tingrett ta stilling til om det er grunnlag for fengsling, sier Ims.