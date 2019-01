Tenåringer ranet og truet med pistol i Ski

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde ved en skole på Bøleråsen klokken 20.40.

– Guttene skal ha blitt truet med pistol under ranet og kastet i bakken. De er ikke fysisk skadd, men blir ivaretatt av foreldre, opplyser operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB like før klokken 1.

Guttene ble fraranet en mobiltelefon, en lommebok og en ytterjakke.

Politiet har søkt etter gjerningspersonene uten hell.

– Vi har veldig vage og dårlige beskrivelser av dem. Men det antas at det var to menn, sier Knudsen og tilføyer at begge brukte lue og ansiktsplagg.

Saken vil bli videre etterforsket på dagtid mandag.