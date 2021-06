Tenåringer i USA får vaksinehjelp – mot foreldrenes vilje

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Elizabeth er 17 år gammel, og hun har en hemmelighet for foreldrene sine. Hun har tatt koronavaksinen.

Det forteller tenåringen fra USA til avisen New York Times.

I USA er det åpent for at barn ned til 12 års alderen kan vaksineres mot korona. Men hva kan barna gjøre, om foreldrene sier nei?

Forskjell på statene

Elizabeth fikk stikket på et vaksinesenter på skolen. Foreldrene er skilt. Moren er positiv til vaksinen, men faren nekter.

I staten hun kommer fra er hun ikke gammel nok til å samtykke til vaksinen selv – og hun trenger godkjenning fra begge foresatte.

Men Elizabeth prøvde allikevel, uten tillatelse fra faren. Helsearbeideren glemte å sjekke, og hun fikk sin første dose. Nå frykter hun hva som vil skje om han får vite hva som har skjedd.

En mor holder hånden til sønnen mens han tar koronavaksinen. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

I USA varierer grensen for når man er gammel nok til å selv ta avgjørelsen om man ønsker å vaksinere seg, uten å måtte ha samtykke fra foresatte, fra stat til stat.

I de fleste stater må du være over 18 før du er «helserettslig samtykkekompetent». Men i andre stater varierer det fra 19 år på det høyeste, og 14 på det laveste.

I North Carolina kan enhver mindreårig over 12 år få vaksiner, uten samtykke fra foreldre.

Tenåringer hjelper hverandre

Disse reglene kan være vanskelige å ha kontroll på. Men de kan være viktige for tenåringer som lengter etter å bli vaksinert.

Det mener i hvert fall 18 år gamle Kelly Danielpour fra Los Angeles.

Hun drifter nettsiden Vaxteen. Der finner man informasjon vaksineregler i alle amerikanske stater, og detaljerte guider på hvordan man snakker til foreldrene sine om koronavaksinen.

Hver dag får Danielpour meldinger fra tenåringer som har lyst på vaksine, men som ikke får lov av foreldrene sine. Det forteller hun i et intervju med NBC.

De skriver at enkelte ungdommer ikke tør å ta vaksinen selv om de er gamle nok til å velge selv, fordi de er redde for å bli kastet ut hjemmefra.

To tenåringer gjør en «high five» etter at de begge har tatt koronavaksine. Foto: Kathleen Flynn / Reuters

Foreldre vil ikke

Bare tre av ti amerikanske foreldre til barn mellom 12 og 17 år sier at de har planer om å la barna vaksinere seg med det første, ifølge en undersøkelse fra Kaiser Family Foundation publisert i april.

En tenåring får koronavaksine i Philadelphia i USA. Foto: Hannah Beier / Reuters

Da det ble åpnet for at også barn mellom 12 og 15 kunne få vaksinen den 10. mai, var det ment som et viktig steg for å få bukt med pandemien.

Det er usikkert om USA kommer til å klare å vaksinere nok til å oppnå flokkimmunitet. Mens det for to måneder siden ble satt 2 millioner doser vaksiner daglig, har tallet nå falt til noen hundre tusen.

Nå taler flere stater og byer for at man skal lempe på reglene som krever samtykke fra foreldre når det gjelder vaksine, på grunn av pandemien.

En ung jente og moren hennes står i venterommet på et vaksinesenter og venter på sin dose. Foto: Ron Harris / AP

I fjor høst stemte kommunestyret i Washington D.C, Council of the District of Columbia, for at barn så unge som elleve år kan bli tilbudt vaksine, uten å trenge samtykke fra foreldre, ifølge New York Times.

Lovgivende myndigheter i både New York og New Jersey har lagt frem lovforslag som ville gitt barn fra 14 år og oppover muligheten til å takke ja til vaksiner selv. I Minnesota er det foreslått det samme, bare for barn fra 12 år.

Samtidig jobber noen stater for å øke aldersgrensen. Andre jobber for å forhindre at skoler skal kunne tilby koronavaksiner.

Vurderes i Norge

Flere andre land har også begynt å åpne for å vaksinere barn, blant annet Israel, Saudi-Arabia og Chile. Andre land planlegger å gjøre det samme i løpet av sommermånedene, ifølge CTV News.

En 15 år gammel gutt fra Chile viser frem beviset på at han har tatt koronavaksine. Det står «jeg er vaksinert» på spansk på det. Foto: Esteban Felix / AP

I Norge bestemmer man selv om man vil ta vaksine fra dagen man fyller 16.

Og nå utredes det om barn og ungdom i alderen 12–17 år skal inkluderes i koronavaksinasjonsprogrammet, forteller overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Dette skal gjøres i to omganger; en vurdering for aldersgruppen 16–17 år i løpet av kort tid, og en vurdering for aldersgruppen 12–15 år etter sommeren.