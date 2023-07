– 1, 2, 3, SIMENSBRÅTEN!

Ropet runger utover Ekebergsletta.

Simensbråtens G17-lag girer opp før sin første kamp i Norway Cup.

Moralen er på topp hos Simensbråten G17-lag. – Jeg tror ikke noen av de andre er like gode venner som oss, sier kaptein Flemming Engelstad. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Håpet var å starte med et pang. Men det ble tap mot Flaktveit IK søndag kveld.

17-åringene vet at det vil bli tøft å vinne kamper i turneringa.

I motsetning til motstanderne, er det nemlig flere på laget som ikke har spilt kamp på årevis.

Vennegjeng ble fotballag

Mange av dem slutta med fotball for mange år siden.

Overgangen til juniorfotballen ble tøff.

– Mange falt ut før det også. Fordi nå var det ikke snakk om å spille fotball for å ha det gøy lenger, men for å bli best, sier Flemming Engelstad.

Det var han og en annen kompis som fikk ideen. De ville til Norway Cup.

Flemming Engelstad (17) lagde fotballag med kompisene. Nå spiller de i Norway Cup. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Tenåringene ville ha det gøy med fotball igjen.

De bestemte seg rett og slett for å starte sitt eget lag.

– Jeg tror det er veldig mange som har fått tilbake en kjærlighet til fotballen etter at vi starta opp, sier kaptein Engelstad.

Nordstrand Blad skrev om laget først.

Norway Cup Ekspander/minimer faktaboks Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og unge. Rundt 30.000 spillere i alderen 6-19 år deltar i turneringa. 2023-turneringa blir den største noensinne. Ca. 2350 lag er påmeldt, fra 30 forskjellige land. For første gang siden 70-tallet er også håndballag invitert til å delta. Mens fotballkampene spilles ute, blant annet på Ekebergsletta, vil håndballkampene fordeles utover sju idrettshaller i Oslo.

Lei av satsing

Norge har nesten 265.000 aktive fotballspillere. Et tall som har gått ned de siste årene.

Fotballen selv peker på pandemien som en forklaring. Men 17 år gamle Engelstad tror det også skyldes noe annet:

– Ved en viss alder faller breddefotballen ut og blir erstatta med satsing. Det syns vi er veldig leit, og det er jo grunnen til at vi starta med laget.

Gutta har gleda seg til å få spille på Norway Cup igjen. Mange av dem har gode minner fra turneringa - før fotballen ble for mye alvor. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

For i overgangen fra barnefotball til ungdomsfotballen er det mange som forsvinner.

Når fokuset vris over mot å vinne mest mulig, bli best.

Det er en utfordring, erkjenner Norges Fotballforbund (NFF).

– Vi må bli bedre på å lage et tilbud som treffer de som ikke har lyst til å bli den neste Haaland, sier Bo Folke Gustavson. Han har ansvar for barne- og ungdomsfotballen i forbundet.

Han skryter av 17-åringene som har starta sitt eget lag. Det er flott at ungdommene tar initiativ til å få spille slik de ønsker, syns han.

– Samtidig tenker jeg at det er jo et spark bak til oss som jobber med fotball.

– Vi skulle gjerne hatt mange flere av dem, sier Bo Folke Gustavson om Simensbråtens G17-lag - som spiller for å ha det gøy. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Lunkne klubber

For: Han mener norske idrettslag er gode på å løfte fram talentene. De som drømmer om å bli proffe.

Men fotballen har ikke klart å knekke koden for å beholde de andre. De som ikke skal bli den nye Haaland, Ødegaard eller Graham Hansen. Og som kanskje ikke vil bruke mer enn én kveld i uka på trening.

– Det er ikke sikkert de vil spille kamp engang. De vil bare ha en plass hvor de kan spille fotball sammen med kompiser, sier Gustavson.

Slik som 17-åringene fra Nordstrand.

Før kamp minner gutta hverandre på hvorfor de er på gressmatta i dag: For å ha det gøy. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

De prøvde å kontakte flere klubber med ideen om et breddelag. Mange av dem svarte ikke engang.

Så fikk de nyss om Simensbråten. En klubb som før tenåringene kom på banen kun hadde et «oldboyslag».

– I motsetning til de andre lagene var de rett og slett veldig glade for at Simensbråten får et aldersbestemt lag igjen, sier Flemming Engelstad.

De organiserer alt selv, og trener én kveld hver uke.

Vil score mot Molde

Det er en helt annen hverdag enn for mange av lagene de spiller mot.

Søndag kveld møtte de Flaktveit fra Bergen. Og mandag spiller de mot Molde.

Et lag som spiller på elitenivå i aldersgruppa. Og hvor de beste spillerne sikter seg inn mot Eliteserien.

Det blir rene «David mot Goliat» ute på gressmatta.

Å slå Molde blir nok vanskelig for vennene fra Nordstrand. Men kaptein Flemming Engelstad har et hårete mål:

– Min store målsetting er å score mot Molde. Det hadde vært veldig stort.

Gutta på laget kjenner hverandre godt, og mener lagånden er deres aller største styrke. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Og selv om de møter gode lag, håper 17-åringene å vinne noen kamper også. Helst komme seg til sluttspillet i turneringa. Slik at de kan få være en del av eventyret på Ekebergsletta så lenge som mulig.

– Jo lengre vi kommer, jo lengre varer reisen, sier Engelstad.

Gustavsen i NFF ønsker 17-åringene en fantastisk opplevelse i Norway Cup.

Scorer de mot Molde, er det fantastisk, mener han.

– Men uavhengig av resultat, det handler om å ha det gøy med fotballen og at de blir i fotballen til de er like gamle som meg.