Telenors hjemmesider har ligget nede i mer enn ett døgn

«Telenor opplevde fredag morgen problemer med vårt interne kontornett. Feilområdet er lokalisert, men feilrettingen er sammensatt. Vi kan derfor ikke anslå når situasjonen vil bli løst.»

Slik innleder telegiganten beskrivelsen av problemene med egne sider og tjenester på sin profil på Facebook. Innlegget har utløst mer enn 1.200 kommentarer fra fortvilte kunder, og Telenor skriver at de jobber døgnkontinuerlig for å løse feilen.

OPPDATERING KL 11:00 09-11 Telenor opplevde fredag morgen problemer med vårt interne kontornett. Feilområdet er... Publisert av Telenor Norge Torsdag 7. november 2019

– Det er fortsatt slik at vi har en feilsituasjon. Det er primært våre interne systemer som er berørt, men i tillegg er det også noen kundetjenester som er rammet, sier Magnus Line, kommunikasjonssjef i Telenor.

Dette gjelder blant annet:

E-posttjenesten Online.no.

Hjemmesiden Telenor.no.

Nummeret til Telenors kundeservice.

Noen av Telenors selvbetjeningstjenester som Mitt Telenor, Mine Sider og SMS-betaling.

– Feilen har ikke konsekvenser for bredbånd, TV-signaler, mobildekning, telefonering eller SMS-dekning, sier Line.

Vet ikke når feilen er rettet

Line sier at Telenor har funnet feilområdet, men at feilrettingen er komplisert og sammensatt.

– Vi beklager ulempene dette medfører for kundene, og har per nå ikke noe anslag på når problemet blir løst, sier Line.

Det er fortsatt slik at vi har en feilsituasjon, og det er primært våre interne systemer som er berørt, men i tillegg er det noen av kundenes tjenester som er rammet. Vi har funnet feilområdet, men kan ikke anslått når problemet blir løst. Feilen har ikke noe konsekvenser for bredbånd, TV-signaler, mobildekning, telefonering eller SMS-dekning. Det som er berørt er kundeservicenummeret, telenor.no. Primært det. I tillegg er det tjenester som Mine sider, Mitt Telenor og betaling via SMS. Tidligere har det også vært utfordringer med å logge på mobilt bedriftsnett, men det er løst og fungerer nå som normalt.

Det er de systemene som vi bruker for å betjene kundene, deriblant kundeservicenumrene og kundenes selvbetjeningsportaler gjennom mine sider og mitt Telenor. Vi beklager de ulempene dette medfører for kundene.

Per nå har vi ikke noe anslag for når problemet blir løst, men kan forsikre at vi gjør vårt ytterste.

Det jeg kan si er at vi har funnet feilområdet, men selve feilrettingen er sammensatt.